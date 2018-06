Google begynder at udbrede "Android Beskeder på nettet" fra i dag

Fra og med i dag bliver det nemmere for Android-brugere at sende SMS og RCS (Rich Communication Services) fra en computer. I dag udruller Google officielt sin Android Besked-klient til nettet efter måneder med rygter.



Brugere kan nu besøge Android Beskeder-websiden for at generere en unik QR-kode, som i sidste ende bliver knyttet til Besked-appen på deres mobil.

Mens Android Beskeder-websiden allerede er live, er QR-scanningskomponenten i appen Beskeder stadig ved at blive implementeret på tværs af alle brugere.

Når appen er opdateret, kan brugerne finde "Beskeder på nettet" i menuen Android Beskeder-indstillinger – når man trykker på den, starter QR-scanningsprocessen.

Man har også tilføjet en ny mulighed, som giver Android Beskeder lov til at huske din computer – et godt alternativ til at skulle scanne en ny QR-kode, hver gang du bruger funktionen.

Understøtter browsere: Chrome, Firefox, Safari og Microsoft Edge.