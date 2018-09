Google Assistant sliter med splittet personlighet

Det er vanskelig å være en stemmeaktivert personlig assistent, og det er et tema det har vært snakket veldig lite om til nå. Tenk deg å måtte kontant håndtere krevende brukere, og aldri ha en dag fri eller kunne koble litt av. For ikke å snakke om den enorme mengden språk og dialekter det er forventet at en skal forstå uten å gjøre en eneste feil.

Kort fortalt, det høres ut som en skikkelig bedriten jobb. Det er kanskje derfor det ikke kommer overraskende på oss at Google Assistant nå befinner seg midt i en identitetskrise. Brukere av tjenesten melder om tilfeldige endringer i aksent, språk og kjønn når Google Assistant svarer på deres spørsmål eller kommandoer.

Etter en rekke klager ble lagt inn på Google Assistant-forumet så har Google bekreftet at det er et problem med den digitale assistenten, som er tilgjengelig i et veldig stort antall kroppsnære enheter, smarttelefoner og smarthøyttalere som Google Home.

Ingen samarbeidsvilje

Mens mange brukere har problemer med å få enheten sin til å svare på «OK, Google» så har andre brukere meldt om mer schizofrene tilstander hvor assistenten helt tilfeldig endrer måten den snakker til dem på. Det kan være endring av kjønn eller aksent i tilsvar på spørsmål og kommandoer.

En bruker rapporterte at hennes Google Assistant hadde begynt å snakke med en mannlig stemme med amerikansk aksent, selv om innstillingene stod til å være en kvinnelig britisk stemme. En annen bruker kunne melde om at assistenten helt tilfeldig endret seg fra amerikansk til britisk engelsk, og nektet å skifte tilbake.

Flerspråklig kaos

Det kan se ut som om disse problemene henger sammen med at Google for en uke siden meldte at Google Assistant nå skal støtte flere språk samtidig. I praksis betyr det at om du bor i et flerspråklig hjem, så skal du kunne snakke til assistenten med det språket som er mest naturlig for nettopp deg.

Men, den flerspråklige støtten er enn så lenge begrenset til engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk og japansk, og krever at du setter opp to foretrukne språk når du først tar den i bruk. Det betyr at det ikke er klart ut av boksen, og bestemor trenger kanskje litt hjelp før hun kommer i gang.

Om problemene som Google Assistant nå opplever er direkte relatert til den nye funksjonen er uklart, men vi håper i alle fall at hen snart føler seg bedre.

