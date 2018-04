Googles AIY-byggesett, kunstig intelligens for nybegynnere

Google har lansert to nye AIY-byggesett som gir selv de som aldri før har beskjeftiget seg med kunstig intelligens en mulighet til å prøve.

To av de største områdene innen kommersiell AI er stemmestyrte assistenter og såkalt computer vision (der man prøver å få datasystemer til å få en mer menneskelig forståelse av visuell data). De to byggesettene fra Google tilsvarer disse to områdene.

Begge settene er små pappbokser man må sette sammen selv, begge inneholdende alle komponentene man trenger. Disse er forskjellige, utifra hvilket byggesett man har endt opp med å kjøpe. «Vision» inneholder blant annet en Raspberry Pi, et SD-kort og et kamera; mens «Voice» inneholder en Pi, et SD-kort samt en høyttaler og et knippe mikrofoner.

Ikke for pappskaller

Når man har fått satt sammen «Vision» har man plutselig et enkelt «computer vision»-apparat som klarer å identifisere objekter man plasserer foran det. «Voice» blir en enkel smarthøyttaler.

Disse byggesettene er myntet på tenåringer som har lyst til å lære mer om interesseområder som faller innunder den såkalte STEAM-bevegelsen. De later til å være midt i blinken for alle som har lyst til å lære mer om AI-innretningene som er i ferd med å bli uunngåelige deler av vår hverdag.

Man vet aldri, folk med såkalt STEAM-kompetanse trengs, og disse små pappeskene kan være starten på en reise mot en slik karrière.

For øyeblikket får man bare kjøpt disse settene i USA (hos Target), «Vision» for $90 (omtrent 700 kroner) og «Voice» for $50 (omtrent 400 kroner). Sistnevnte er fantastisk billig, gitt at man får en Google Assistant-smarthøyttaler for pengene. Settene er på vei ut til resten av verden om ikke så altfor lenge — vi sier i fra når og hvor.

Kilde: Engadget