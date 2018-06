Godt nyt til alle video-fans

Er du en af de tusindvis af danskere, der er blevet grebet af at lave videoer som del af dit private eller professionelle univers, så glæd dig til en stor nyhed fra Adope, der vil hjælpe dig med at gøre redigeringsarbejdet til en leg. Senere på året lancerer firmaet en redigeringsapp - et værktøj, der gør livet lettere for både amatører og professionelle.

Videoer er som bekendt er blevet en uundværlig del af den måde, vi danskere fortæller og deler vores historier på online, men de fleste kan nok blive enige om, at det er bedst, hvis videoindholdet også er i god kvalitet.

Adobe, der ellers er mest kendt for de professionelle videoredigeringsprogrammer PremierePro og After Effects, løfter nu sløret for en helt ny videoapp: Premiere Pro CC får en ny mobilvenlig lillebror.

Project Rush er den første alt-i-en app videoapp, der både kan bruges på desktop og mobil. Appen gør det lettere end nogensinde før at oprette, redigere og dele videoindhold på nettet.

Den integrerede desktop- og mobilløsning synkroniserer automatisk alle dine projekter til skyen, så du kan arbejde på dem hvor som helst og fra enhver enhed. Enkel redigering og farve- og lydjustering er lige ved hånden, mens Adobe Stock-integrationen og redigerbare Motion Graphics-skabeloner giver dig mulighed for hurtigt at komme i gang og tilpasse dine projekter på et utal af måder. Project Rushs direkte delingsfunktion gør det desuden let og hurtigt at dele videoindhold på sociale medier.

Project Rush bliver tilgængelig senere på året.

Udover Project Rush kan Adobe også afsløre en række nyheder i Photoshop Lightroom CC.

Lightroom CC kan nu synkronisere både forudindstillinger og profiler, herunder brugerdefinerede forudindstillinger og tredjeparts-forudindstillinger, til Windows, Macintosh, iOS, Android, ChromeOS og på internettet. Det giver dig adgang til enhver forudindstilling, du har lavet eller købt på alle dine enheder, så det vitterligt bliver muligt at redigere dine billeder overalt.

Denne udgave af Lightroom CC indeholder også nye funktioner i Windows og Mac-desktop applikationer og i iOS og Android mobilapps, to nye previews og en opdatering til Lightroom Classic.

Læs mere om alle nyhederne fra Lightroom CC her.