Gigantti tuo uuden kauppaketjunsa Suomeen

Gigantti avaa tänään ensimmäisen Phonehouse-myymälänsä Helsingin Kamppiin. Uusi myymäläkonsepti keskittyy puhelimiin, tabletteihin, älykelloihin, kuulokkeisiin, kannettaviin kaiuttimiin, mobiilitarvikkeisiin sekä liittymiin. Myymälät ovat merkittävästi pienempiä kuin tavalliset Gigantit.

"Phonehouse tulee tarjoamaan asiakkaillemme Gigantista tutun, Suomen laajimman puhelinvalikoiman, puhelintarvikkeet, äly- ja urheilukellot, kuulokkeet, kannettavat kaiuttimet, tabletit ja liittymät. Phonehousesta saa apua kaikkiin puhelimiin liittyvissä asioissa ja halutessaan kaikki laitteet saa valmiiksi asennettuina. Tietysti samaan edulliseen hintaan ja 30 päivän palautusoikeudella kuten Gigantin muistakin myymälöistä", kertoo Gigantin toimitusjohtaja Irmeli Rytkönen.

Tarkoituksena on tuoda elektroniikka kehäteiden varrelta kaupunkien keskustoihin ja kauppakeskuksiin. Kaikki ensimmäiset myymälät tulevat pääkaupunkiseudulle, mutta konseptia on tarkoitus laajentaa koko nykyisen Gigantti-verkoston alueelle.

"Tulemme lähivuosina rakentamaan kattavan Phonehouse-myymäläverkoston kaupunkien keskustoihin ja kauppakeskuksiin. Ensimmäisenä avattavan Kampin jälkeen seuraavat myymälät avataan muualle pääkaupunkiseudulle ja sen jälkeen vuorossa ovat muut isot kaupungit", Rytkönen jatkaa.

Kova kilpakenttä

Phonehouse-myymälöiden taustalla on puhelinten kova kysyntä ja varmasti osittain myös tavaratalojen hankala sijainti. Operaattorien myymälät ovat jo pitkään sijainneet keskeisillä paikoilla, kun taas tavarataloihin on ollut usein hankala matkustaa ilman omaa autoa. Täytyykin muistaa, että suuri osa kalliiden älypuhelinten ostajista on juurikin nuoria, joten keskeinen sijainti on oleellista myynnin kannalta.

Suomen puhelinmarkkinoilla on käyty viime aikoina erittäin kovaa kilpailua. Verkkokauppa.com avasi vastikään uuden suurmyymälänsä Raisioon ja vuonna 2016 Suomeen laajentanut tanskalainen Power-kodinkoneketju on avannut kahdessa vuodessa jo 37 myymälää. Lisäksi teleoperaattorit ovat lanseeranneet aggressiivisia kampanjoita, kuten korottomia osamaksusopimuksia.

Puhelinten myynti on erityisen kannattavaa, sillä merkittävä osa niistä myydään osamaksusopimuksilla. Myös esimerkiksi puhelimiin myytävät laitevakuutukset ovat tärkeä tulonlähde elektroniikkaketjuille. Gigantti julkisti lisäksi viime viikolla uuden RENEW IT -palvelun, jossa puhelimen tai tabletin voi leasing-auton tavoin vuokrata käyttöönsä 1-3 vuodeksi. Ideana on, että käyttäjä voi vaihtaa itselleen aina uusimman puhelinmallin.

Phonehouse-myymäläkonsepti on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja haastaa erityisesti operaattorien myymälät keskeisellä sijainnillaan. On kiinnostavaa nähdä, kokeilevatko Verkkokauppa.com ja Power samanlaista konseptia, vai päättävätkö yritykset keskittyä entistä enemmän verkkokauppaan. Ruotsissa Powerilla ei ole lainkaan fyysisiä myymälöitä.

Gigantti on osa norjalaista Elkjøp-emoyhtiötä ja Phonehouse-konsepti onkin jo käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Ruotsalaisella Elgigantenilla on 84 Phonehouse-myymälää ja norjalaisella Elkjøpillä 27 myymälää. Konsepti on ollut menestyksekäs erityisesti Ruotsissa, sillä Phonehouse löytyy käytännössä naapurimaamme jokaisesta suuremmasta kauppakeskuksesta. Suomessa Gigantilla on ennestään 39 myymälää.