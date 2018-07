GeForce GTX 1180 kan bli lansert i august, men rykter sier det blir dyrt

Flere GPU-spekulasjoner har trådt frem, og disse ser ut til å støtte tidligere rykter angående Nvidias lanseringsplaner for neste generasjon grafikkort. Denne godbiten vedrørende lansering kommer dog ikke uten en bakside: det sies også at GeForce GTX 1180 og relaterte kort kommer til å bli dyre saker.



Ryktene kommer fra DigiTimes, som siterer kilder fra industrien. Ifølge disse vil Nvidia lansere GTX 1180 i slutten av august, og GTX 1170 hakk i hæl i slutten av september, mens GTX 1160 skal komme i løpet av oktober.



Som nevnt innledningsvis er dette noe som speiler tidligere spekulasjoner fra en YouTube-bruker. Vi tok dette med en bøttelast salt da vi skrev om det, og siden DigiTimes ikke alltid er den mest troverdige kilden heller, så anbefaler vi også nå å ha saltbøssa liggende fremme.



Det er likevel interessant å se at den opprinnelige spekulasjonen ble understøttet av en annen kilde. DigiTimes slår i tillegg til med en annen vinkling idet de rapporterer at volumet nestegenerasjons-GPU-er som kommer til å nå markedet avhenger av hvor godt beholdningen av de eksisterende grafikkortene (GTX 1080 og resten av gjengen) selger nå fremover.



Vi har hørt en hel del om hvor mange GPU-er fra nåværende generasjon som ligger igjen på lagre rundt om, etter at Nvidia etter sigende overestimerte etterspørselen fra kryptovaluta-markedet, hvilket har duppet skikkelig i det siste.

Utsettelsestaktikk

Dette førte til spekulasjoner om hvorvidt dette er årsaken til Nvidias utsettelse av lanseringen av GTX 11-serien. Ifølge DigiTimes er det slik at om lanseringen blir som planlagt, og det fortsatt er mengder av GTX 10-serie-kort flytende rundt, så er ikke kortprodusentene villige til å senke prisen på de eldre kortene.



Istedenfor skal prisene etter sigende holdes ved like på de eksisterende modellene, mens nestegenerasjons-GPU-ene skal prises enda høyere, for å «bremse etterspørselen etter de nye kortene» til en viss grad. Med andre ord, når (eller om) GTX 1180 lanseres i slutten av neste måned, så er det ikke billige GPU-er vi kommer til å se, og det kan også være et begrenset antall av disse kortene (samt småsøsknene) tilgjengelig i starten. Hvis, og bare hvis, alle de ovennevnte spekulasjonene stemmer, selvsagt.



Til syvende og sist er dette mye teoretisering og lite konkret, men det gir likevel mening at Nivida vil bli tvunget til å gjøre noe med prisingen for å skape en differensiering, hvis beholdningen med GTX 1080, 1070 og 1060-kort fortsatt er stor.



Enten det, eller simpelthen å fortsette å vente og utsette lanseringen enda litt til, som tidligere foreslått. Dessverre må vi også vente, antageligvis helt til august, for å finne ut av hva som faktisk blir løsningen.