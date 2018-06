Garmin kommer nu med næste generation GPS-multisportsure

Garmin præsenterer nu Fēnix 5 Plus-serien, der ifølge producenten er den næste generation af GPS-multisportsure. Urene kommer med indbyggede TopoActive Europakort, lagring af musik, Garmin Pay kontaktløs betalingsløsning og håndledsbaseret Pulse Ox-iltmætningssensor1 (kun Fēnix 5X).

Ligesom de foregående Fēnix 5-ure, er Fēnix 5S Plus, Fēnix 5 Plus og Fēnix 5X Plus designet til atleter, og urene varierer i størrelsen fra 42-51 mm.

Fēnix 5S Plus har nu en 1,2 tommer skærm, hvilket er næsten 20 procent større end hos dens forgænger, Fēnix 5S. Fēnix 5X Plus er Garmins første wearable, der har en håndledsbaseret Pulse Ox-iltmætningssensor, som kan bruges til at holde brugeren opmærksom på iltmætningsniveauet i blodet.

Musik på vejen

Urene i Plus-serien har indbyggede kortdata, der kan bruges sammen med ruteplanlæggeren, hvilket gør det muligt at indtaste en distance, som man gerne vil løbe eller cykle, og derefter vælge en rute fra en liste af passende, opmålte ruter.

Fēnix 5S Plus, Fēnix 5 Plus og Fēnix 5X Plus giver også mulighed for at lytte til playlister uden at bruge telefonen. Det er muligt at opbevare op til 500 sange på Garmin-enheden, og man kan downloade offline playlister fra udvalgte musikstreamingtjenester som iHeartRadio, Deezer og meget mere - eller man kan overføre musik fra en computer direkte til uret.

For de mest ambitiøse atleter har Fēnix 5 Plus en ny funktion: ClimbPro, som fungerer til trailløbere og cyklister, der kan lide kuperede områder. ClimbPro analyserer blandt andet højdeprofilen for en given rute og registrerer alle relevante stigninger.

Galileo GPS

Fēnix 5 Plus-serien er Connect IQ-kompatibel, så brugerne kan tilpasse deres ur med widgets, datafelter, urskiver og apps. Når uret er parret med en kompatibel smartphone, kan brugerne modtage opkald, sms’er og e-mails direkte på deres håndled.

Alle Fēnix 5 Plus-ure er udstyret med Galileo til at navigere med optimal satellitmodtagelse i mere udfordrende omgivelser end med GPS alene.

Uret findes med to forskellige former for finish, og brugerne kan vælge imellem en PVD-belagt rustfri urkrans med silikonerem eller, hvis man ønsker et lettere materiale, titanium-urkrans og børstet titaniumlænke. Uret har vandtæthedsklassifikation 10 ATM ned til 100 meter5.

Fēnix 5 Plus-serien er tilgængelig i butikkerne nu og har vejledende udsalgspriser fra 5.899 kr. til 9.599 kr.

Foto: Pressefoto/Garmin