Garmin introducerer golfkøllesensor

Med Garmins nye golfkøllesensor, Approach CT10, får den videbegærlige golfspiller mulighed for at indsamle et væld af data om sit spil. Når den lille sensor er monteret på toppen af køllernes greb, registrerer den automatisk hvert slag fra hver kølle, også put og chipslag.

Golfspilleren kan så gennemgå sit spil med detaljeret analyse og grafik på sin Garmin Golf app. Parres sensoren med et kompatibelt Garmin golf-ur, får spilleren detaljerede slagstatistikker for hver kølle, han eller hun tager op af tasken. Hvert slag, herunder slagplaceringer, distancer og kølletype, spores automatisk, uden at spilleren skal foretage sig yderligere.

Hver enkelt sensor måler 27 x 13 mm og vejer 9 gram - og Garmin lover, at man ikke lægger mærke til, at sensorerne er der under spillet. En automatisk tænd/sluk-funktion giver en batterilevetid på op til fire år, og når det er tid til at skifte batteriet, kan man gøre det selv.

Approach CT10-køllesensorer fås i et komplet sæt til sporing af alle 14 køller i tasken. Dette sæt giver spilleren mulighed for at vide, hvor langt han eller hun konsekvent slår med hver kølle, og desuden hvilken kølle, spilleren slår med for hvert slag i hver runde fra tee til green, herunder put og chipslag.

Hvis man foretrækker at nøjes med startsættet med tre sensorer, skal man tilføje sensorer til sine wedges og putter for at spore chipslag lige ved greenen samt puts - og stole på AutoShot2-funktion i det kompatible Garmin golf-ur til sporing af andre slag.

Det komplette sæt koster 2.499 kr., mens startsættet med tre sensorer fås for 699 kr., og begge sæt bliver tilgængelige i Danmark i 3. kvartal af 2018.

Foto: Pressefoto/Garmin