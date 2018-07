Galaxy S10 og andre enheter kan snart bli langt mer standhaftige takket være nytt glass fra Corning

Sannsynligheten er stor for at skjermen på smarttelefonen din er beskyttet av Cornings Gorilla Glass, eller en annen form for sterkt beskyttelsesglass, siden dette er det eneste som gir skjermen din noen som helst sjans til å overleve et fall. Neste års telefoner kan bli enda et hakk mer standhaftige, siden Corning nettopp annonserte Gorilla Glass 6.



Sammenlignet med Gorilla Glass 5, hvilket er i bruk i telefoner som Samsung Galaxy S9 og Sony Xperia XZ2, så er Gorilla Glass 6 laget for å overleve fall fra drøyere høyder, men også flere fall.



I laboratorietester overlevde Gorilla Glass 6 i gjennomsnitt fall fra én meter på røffe overflater 15 ganger, hvilket skal være opptil to ganger bedre enn Gorilla Glass 5, og ganske imponerende i forhold til en del konkurrerende produkter, som ikke engang overlever det første fallet.



Måten Gorilla Glass 6 har blitt såpass mye sterkere på ligger i en helt ny glasstruktur, med langt høyere nivåer av kompresjon i glasset i forhold til Gorilla Glass 5.

Dette høres veldig bra ut, og er desto viktigere nå som kanter er på vei ut, og kantløse skjermer begynner å bli allemannseie. Det store spørsmålet er hvilken telefoner Gorilla Glass 6 vil bli brukt i.



Corning hevder at det nye glasset er i ferd med å bli «evaluert av flere kunder», og at det forventes å tas i bruk i løpet av de kommende månedene. Det er altså mulig at telefoner som iPhone XI og Samsung Galaxy Note 9 bruker det. Innen neste år regner vi med at de fleste flaggskip-modellene (samt andre) vil ta i bruk det nye glasset, så Samsung Galaxy S10 er en opplagt kandidat.