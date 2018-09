Fujifilm’s GFX 50R kunne være det første mellemformat-kamera i et overkommeligt prisleje

Mellemformat-kameraer er nogle af de mest legendariske inden for fotografiets verden – det er kameraer, som er i stand til at levere fabelagtige billeder, men som også ligger i den helt dyre prisklasse. Generelt ligger prisen omkring 150.000 kroner eller derover, og det betyder, at denne type udstyr er forbeholdt professionelle fotografer eller entusiaster med ekstremt dybe lommer.

Det kunne dog være på vej til at blive anderledes. Lige i hælene på deres seneste X-T3 spejlløse kamera , er Fujifilm ifølge rygter tæt på at lancere endnu et kamera – et som kan vis sig at være det billigste mellemformat-kamera, der nogensinde er kommet på markedet.

Et billede af Fujifilm GFX 50R, som først blev offentliggjort på den kinesiske microblogging platform, Weibo og derefter opdaget af websiden Fuji Rumors , blev lækket tidligere på måneden, og nu er flere detaljer om kameraets specifikationer og prisniveau begyndt at sive ud.

Fujifilm GFX 50R | Foto: Camerabeta (Image: © FujiAddict)

Oprindeligt havde rygterne sat prisen på det nye kamera til cirka $3.600 (omkring 23.000 kroner). Fuji Rumors har dog bekræftet en pris på GFX 50R “fra flere pålidelige kilder” på cirka 4.500 kroner (omkring 29.000 kroner). Hvis vi kommer til at se begge priser på produkterne, kan det vise sig at være forskellen mellem prisen på huset alene og prisen på et sæt, hvor der følger en linse med.

Til sammenligning koster mellemformat-kameraet, Fujifilm GFX 50S , som blev præsenteret på Photokina 2016, i øjeblikket cirka $5.849, eller omkring 37.500 kroner.

Specifikationerne

Der er endnu ikke bekræftet noget omkring specifikationerne for GFX 50R, men rygterne antyder, at kameraet kan ligge tæt op ad Fujifilm X-E3 ’s søger-baserede design, omend en smule større, hvilket stadigvæk ville gøre det slankere end den foregående model, GFX 50S.

GFX 50R skulle også have de samme knapper som X-E3, hvilket vil indbefatte en drejeskive til eksponeringskompensation og lukker, men ikke ISO-funktion.

Blandt andre features er der, igen ifølge rygterne, en joystick, dobbelt stik til SD-kort og en vippeskærm.

Weibo-brugeren, Camerabeta – den oprindelige kilde til det lækkede billede af GFX 50R – skriver også, at GFX 50R måske vil blive lanceret med en ny 40mm pancake-linse.

Alle de detaljer, vi i øjeblikket har om Fujifilm GFX 50R, er stadigvæk kun rygter, men hvis lanceringsdatoen viser sig at holde stik, kan vi se kameraet få sin officielle debut den 25. september.