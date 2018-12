Frontkameraet på Samsung Galaxy S10 kan måske et party trick

Samsung Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus kommer muligvis med et party trick i forhold til deres respektive frontkameraer. Nye oplysninger og billeder på nettet peger nemlig i retning af, at telefonerne får en ring, der kan lyse op, omkring kameraet på forsiden.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Ifølge Ice Universe – der har lækket talrige rygter om Galaxy S10 på det seneste – vil den lysende ring omkring kamerahullet i skærmen få sin debut på Galaxy A8s, inden vi får den at se på flagskibs-duoen.

Et lækket billede viser Galaxy S10 med et enkelt frontkamera, som er indfældet i et cirkelrundt hul med en ring omkring, mens et andet billede viser et design med en oval ring, der tilsyneladende omkranser det dobbelte frontkamera på Galaxy S10 Plus.

Hvad angår ringens funktion, så lader det til, at den vil begynde at lyse op, når du starter kameraet eller bruger ansigtsgenkendelse til oplåsning af din mobil – hvilket betyder, at lyset næppe vil være stærkt nok til at fungere som en flash.

The Galaxy S10 and S10+ have some special effects around the hole. This has been adopted on the Galaxy A8s. It will glow when the camera is turned on and will also glow when the face is recognized. Maybe more scenes are available.source:xda、weibo pic.twitter.com/laVxTEPIOoDecember 25, 2018

Dual frontkamera til Galaxy S10 Plus

Ice Universe har også givet os et andet muligt kig på fronten af Samsung Galaxy S10 Plus i form af billeder (fra Weibo), der tilsyneladende viser et skærmbeskyttelses-cover til mobilen.

I øverste højre hjørne er der en udskæring, der ser ud til at være til to frontkameraer, hvilket stemmer overens med den ovale lysende kamera-ring i Galaxy S10 Plus-lækket ovenfor.

Billederne af coveret tyder også på, at telefonen får smallere kanter over og under skærmen sammenlignet med Galaxy S9 og S9 Plus. Det har vi i forvejen hørt rygter om flere gange før – men det hele bør trods alt tages med et gran salt, da ingen af oplysningerne er bekræftede.

This is the Galaxy S10+ screen cover, its data is accurate, if you like to draw a rendering, you can make it according to it. pic.twitter.com/IwysyZIxh4December 25, 2018

Via SlashGear