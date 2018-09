Fremtidige Surface-produkter kan få «ultrarask» trådløs lading

Microsoft jobber stadig med å forbedre Surface-enhetene sine, og en nye patent fra selskapet typer på at et fremtidig satsingsområde kan være å utvikle et batteri som kan ledes superraskt og trådløst.

Patenten som ble publisert i forrige uke og avdekket av Windows Latest, beskriver «smarte batterier som kan lades ultraraskt», og de skal være rettet mot bruk i «portable enheter». Det kan altså gjelde både laptoper og hybridmaskiner som de eksisterende Surface-enhetene, men potensielt også smarttelefoner (en telefon er også blant enhetene som er avbildet i patentillustrasjonene).

I første omgang er det nok likevel Surface-nettbrettene som står i fokus, og teknologien går i bunn og grunn ut på å plassere flere batterimoduler på innsiden av batteripakken i stedet for bare en. De individuelle batteripakkene skal så lades med en mer effektiv trådløs ladeprosess som er styrt av en smart kontroller, og resultatet totalt skal bli mye raskere lading.

Det ville vært gode nyheter for Surface-brukere, som har opplevd stadig nye batteriproblemer gjennom årene.

På idé-stadiet

Alt dette avhenger selvfølgelig av at teknologien faktisk er ment for disse enhetene, og at de kommer seg ut av testlaboratoriet. Det finnes nok av patenter som aldri kommer seg forbi prototype-stadiet, så det er langt i fra sikkert at vi vil få se en slik teknologi fra Microsoft. Men det er lov å håpe.

Det er også verdt å huske på at produkter går gjennom alle mulige slags endringer i løpet av utviklingsprosessen. Så sent som i forrige uke kom det frem at Surface Go som er det nyeste tilskuddet til Surface-familien, opprinnelig var ment å ha en ARM-prosessor fremfor Intel Pentium Gold-prosessoren den har nå.