Fra næste år kan du ikke længere spille Steam, hvis du kører Windows XP og Windows Vista

PC-spiller og har et stort bibliotek med steam-spil og kører Windows XP eller Windows Vista? Så skal du nok overveje at opgradere til Windows 10 (eller Windows 7 eller Windows 8.1) temmelig snart, for Valve har meddelt, at Steam ikke længere understøtter de ældre operativsystemer fra 1. januar 2019.



Valve bekræfter beslutningen på Steam-hjemmesiden, at "Steam-klienten ikke længere fungerer på ældre versioner af Windows. For at fortsætte med at køre Steam og andre spil eller produkter købt via Steam, skal brugerne opdatere til en nyere version af Windows."

Ifølge Valve er årsagen til dette, at nye funktioner i Steam bruger en integreret version af Google Chrome, som ikke længere fungerer sammen med ældre versioner af Windows. I resten af dette år vil Steam dog fortsætte med køre på XP og Vista, men nogle funktioner, f.eks. Steam Chat bliver deaktiveret.

En døende race

Så hvor mange spillere vil det påvirke? I følge en nye Steam hardware- undersøgelse kører kun 0,22% Steam-brugere Windows XP 32-bit. Og antallet af Windows XP 64-bit og Windows Vista-brugere er så lille, at de ikke engang vises på diagrammet.



Windows 10 64-bit er langt det mest populære operativsystem for Steam-brugere –55,53% brugte operativsystemet (maj 2018).

Så forhåbentligvis vil det ikke have den store påvirkning, at man snart ikke kan bruge Windows XP og Windows Vista.

Men hvis du kører på de gamle operativsystemer, er det en god idé at opgradere, da Microsoft for længe siden er stoppede med at understøtte operativsystemet – og tidligere i denne uge meddelte man, at den tekniske support til Windows 7 også ophører.

PC-gamer og har allerede opgraderet til Windows 10? Så sørg for at tjekke TechRadars PC Gaming Week 2018, hvor vi har en række artikler og anmeldelser, der fejrer glæden ved at spille på pc.

Via On Msft