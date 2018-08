Fotballrettigheter i Norge: Slik ser du fotball fra de største ligaene i Europa

Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 – det er mye kvalitetsfotball å få med seg. Har du tilgangen du trenger?

I disse dager sparkes de største og beste fotballigaene i Europa i gang. Hvis du ikke allerede har tilgang til de ligaene og kampene du ønsker å se, skal vi hjelpe deg med å finne veien.

Under viser vi hvilke mediehus som eier rettighetene til de forskjellige ligaene, hvor du kan streame kampene og hva det koster å kjøpe tilgang.

I vår guide ser vi på strømmetjenestene, ikke mulighetene på lineær-TV (som stadig blir færre). Husk å sjekke at kanalpakka du allerede betaler for, ikke inneholder fotball du vurderer å kjøpe tilgang til på nett. Det kan potensielt spare deg for noen hundrelapper.

TV 2

Rettighetene til den mest populære ligaen, den engelske Premier League, har siden 2010 ligget hos TV 2. Og den kommersielle storkanalen har tatt formidlingsjobben på alvor siden den gang – kompetansen i studio forbedres nærmest årlig og sendetiden utvides. I tillegg har TV 2 sikret seg Europaligaen for de tre kommende sesongene. Tilbudet kommer riktignok til en stiv pris.

Sport Premium hos TV 2 Sumo til 399,- i måneden

For 399,- i måneden får du tilgang til Premier League, all annen sport TV 2 viser samt nyheter, aktualitet og underholdning.

Strømmetjenesten TV 2 Sumo er tilgjengelig på de fleste plattformer: PC (eller Mac), Apple TV, Chromecast, Playstation, på enkelte smart-TV-er og som applikasjon på mobiltelefonen eller nettbrettet.

NENT Group

Nordic Entertainment Group (NENT) satser videre på fotball etter en årrekke med europeisk cupfotball på TV-kanalene TV3 og Viasat 4. UEFA Champions League er antakelig det største trekkplasteret for de fotballfrelste, men mediekonsernet besitter også rettighetene til en rekke andre ligaer, både store og små. Den tyske Bundesliga har vært boltreplass for en del norske profiler de siste årene og interessen rundt franske Ligue 1 har vokst raskt. I tillegg har NENT rettighetene til FA-cupen, Ligacupen, den nederlandske Eredivisie, samt den belgiske toppdivisjonen Jupiler Pro League og Scottish Premier League. Mer fotball enn TV 2, for en billigere penge.

Viaplay Sport hos Viaplay til 299,- i måneden

299,- spenn i måneden gir deg massevis av fotball. I tillegg får du masse annen sport, deriblant golf, Formel 1, NHL og NFL.

Viaplay har i likhet med TV 2 Sumo gjort seg selv tilgjengelig på de fleste relevante plattformer. Et utvalg smart-TV-er, mobil, nettbrett, PC og Mac, Apple TV, Chromecast samt både Playstation og Xbox.

IMG Nordic

Nytt av året er IMGs satsing på egen strømmetjeneste. Tidligere har sportsrettighetsselskapet solgt rettighetene videre til etablerte aktører, men nå øyner de altså en mulighet til å tjene pengene på annet vis. Og de debuterer med to stjerner i startoppstillingen, nemlig La Liga og Serie A. Prisen for dette er ikke avskrekkende.

Strive Sport hos Strive til 79,- i måneden

79 norske kroner er visstnok alt du trenger å betale for å få full tilgang på middelhavsfotballen fra Spania og Italia.

Vi vet nokså lite om strømmetjenesten foreløpig, i og med at den fremdeles ikke er lansert. Til VG sier IMG-president Kristian Hysén følgende: – Det skal spilles 380 kamper i La Liga og 380 i Serie A. Alle de vil du kunne se på Strive.

Discovery

Discovery-konsernet har tapt Europaliga-rettighetene, og sitter nå igjen med det vi må kalle lokal satsing: Den norske Eliteserien og OBOS-ligaen. Nei, dette hører dessverre ikke innunder «de største ligaene i Europa», men informasjonen er likevel relevant for norske fotballidioter.

Abonnement hos Eurosport Player til 129,- i måneden

Eurosports strømmetjeneste tilbyr norsk fotball for 129,- i måneden. Årsabonnement til 790,- er et alternativ.

Eurosport Player er tilgjengelig på de «faste» plattformene: PC og Mac, et utvalg smart-TV-er, mobil og nettbrett, Apple TV, Chromecast, Playstation og Xbox.

Jada, det koster ...

Hvert år klages det på prisen for å få tilgang, spesielt til TV 2s sportspakke. Men rettighetene er temmelig dyre. Ifølge DN betalte TV 2 hele 1,9 milliarder kroner for rettighetene i inneværende periode. En slik sum får man ikke igjen i en håndvending. Når TV 2 igjen sikret seg rettighetene for neste periode, kan vi bare anta at det kostet dem enda mer.

Hvis du ønsker full tilgang til all den fotballen vi nå har sett på, vil det koste deg drøyt 900,- i måneden. Det blir nesten 11.000 kroner i året, hvis du lar abonnementene løpe fritt.

Hvis du trenger å oppdatere din foretrukne plattform – ta en kikk her: