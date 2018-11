Fortnite fordobler salget af gamingudstyr

Der er ingen tvivl om, at der er gang i salget af gamingudstyr. Det har været tydeligt under både Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018, hvor alle former får udstyr har stået i kø på udsalgssiderne.

Nu viser en ny amerikansk undersøgelse, at en af grundene til den store fremgang skyldes Fortnite. Ifølge en pressemeddelelse fra danske WeCoverYou, som blandt andet specialiserer sig i gamingudstyr, er salget af headsets til gaming mere end fordoblet siden starten af 2018 takket være Fortnite-spillets udbredelse. I pressemeddelelsen henvises der til en undersøgelse fra det amerikanske analyseinstitut NPD Gro.

"På under et år er efterspørgslen på udstyr til gaming, særligt headsets, fordoblet. Et spil som Fortnite kræver ordentlig lyd og mikrofon, fordi det sociale er så stor en del af det. Man taler jo sammen med spillere på tværs af kloden, så fungerer udstyret ikke, går en del af glæden af spillet. Så jeg er sikker på, at det har haft en stor indflydelse på den øgede efterspørgsel," siger Johnny Nielsen, der er ejer af WeCoverYou.

Flere kvinder er med

Ifølge Johnny Nielsen er der flere grunde til, at Fortnite er blevet så populært. Først og fremmest er det gratis, men derudover mener Johnny Nielsen, at den specielle fortælling i spillet er helt unik for brugerne, ligesom det helt specielle fællesskab i spillet er afgørende.

Og så er der en ting mere:

"Tidligere var der nærmest en stereotyp gamer. Sådan er det ikke længere i dag. Nu er det både mænd og kvinder, børn, unge og voksne, der spiller. Og fællesnævneren for dem er, at de alle sammen går helt vildt meget op i det. Det kan jeg tydeligt mærke, når de kommer ind i butikken," siger han.

Via Engadget