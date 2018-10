Forskere lager robotslange som kan klatre i stiger

For hver ny innovasjon i robotenes verden føles det som om de blir litt mindre skremmende, og ideen om at samfunnet blir overtatt av mordiske androider føles stadig fjernere.

I det minste var det tilfellet inntil vi kom over denne videoen av en robotslange som klatrer opp en stige.

Skapningen er oppfunnet ved Kyoto-universitetet og Universitetet for Elektro-kommunikasjon. Og den klatrende robot-reptilen ble avduket på 2018-konferansen om intelligente roboter og systemer i Madrid.

Du kan se den i full utfoldelse i videoen under:

De hakkete bevegelsene til roboten er skremmende nok, men måten den snor seg rundt hvert trinn på stigen og kjapt kommer seg til toppen kan ha mange bruksområder i det virkelige liv, i for eksempel redningsaksjoner.

Teamet bak roboten ser for seg å bruke den til å komme til områder der mennesker ikke kan, for eksempel en kollapset bygning. Den kan brukes i søk etter savnede samt brukes for å finne trygge veier inn for redningspersonell.

Dette er er ikke den første gang en slanger har vært brukt som inspirasjon innenfor robotikk, i 2016 ble en sjøslangerobot utviklet av Kongsberg Maritime og Statoil sammen med NTNU. Den skulle brukes til inspeksjoner og vedlikeholdsarbeid under vann.

Om den stigeklatrende slangen kommer til å bli et vanlig syn i redningsaksjoner fremover gjenstår å se, men det som er sikkert er at det kommer til å gå et kaldt grøss ned nakken min neste gang jeg spiller Snake.

Via Cnet