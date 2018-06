Ford vil gøre livet med bil lettere med ny app

Vi kender alle de situationer, hvor vi bruger unødvendig tid på at finde en parkeringsplads i byen, eller når vi efter en travl morgen sætter os ud i bilen og opdager, at bilen mangler brændstof. Ford vil nu gøre hverdagen lettere for ejere af bilmærket med tjenesten Ford Pass - en app, der blandt andet gør det muligt at tjekke brændstofforbruget på afstand, finde den nærmeste parkeringsplads eller finde tilbage bilen igen, når man skal videre.

”Ford Pass skal være med til at gøre køreturen mere bekymringsfri. I en travl hverdag er der mange ender, der skal nå hinanden, og her håber vi, at Ford Pass kan være en hjælpende hånd”, siger Kristine Dam Jensen, Marketing & Communication ansvarlig hos Ford Danmark.

Med Ford Pass-appen installeret får Ford-ejere en række nye muligheder: Hvis man tilslutter sin smartphone til bilen med et USB-kabel, kan man via app’en bl.a. finde de nærmeste tankstationer og få live opdateringer på priserne. Så slipper man for at betale i dyre domme for en påfyldning for bagefter at dreje om hjørnet og opdage, at det var billigere lige ved siden af.

Når man har parkeret sin bil midt i myldret, kan man også gemme bilens placering, så det altid er let at finde tilbage til bilen. Og står man i en akut situation eller har brug for hjælp, har billisten samtidig mulighed for let at komme i kontakt med det nærmeste Ford-værksted.

Ford Pass Connect i nye modeller

Foruden den nye app har Ford endnu et digitalt tiltag på vej: Fremover bliver nye Ford-biler udstyret med Ford Pass Connect, der udover selve app’en består af et indbygget modem. Ford Pass Connect gør det bl.a. muligt oprette WiFi-hotspot i bilen, modtage liveopdateringer om trafiksituation direkte i navigationssystemet samt mulighed for fjernlås, så man kan åbne og låse bilen på afstand. Samtidig kan ejeren i vinterhalvåret blive mødt af en opvarmet bil, når hun eller han skal afsted om morgenen.

Er man uheldig at komme ud for et uheld, tilkalder app’en automatisk hjælp. Ved et eventuelt uheld bliver alarmcentralen underrettet automatisk, og det er derfor muligt at spare livsvigtige minutter og potentielt redde liv.

Den første bil med Ford Pass Connect bliver den nye Ford Focus, der får premiere denne sommer. Allerede nu kan ejere af bilmærket downloade Ford Pass via App Store eller Google Play til deres egen Ford.

Foto: Pressefoto/Ford Motor Company