Ford med nye patenter som lar deg styre bilen med smarttelefonen som James Bond

Ford har søkt om to nye patenter for et system som lar deg fjernstyre en selvkjørende bil med din smarttelefon.

Du vil da få to valg, om du velger det første så vil appen vise et virtuel ratt på skjermen som du kan styre med fingrene (som bilen Pierce Brosnan styrer i Tomorrow Never Dies). Om du går for valg nummer to så vil appen spørre deg om å holde telefonen rett og deretter vil den la deg styre svingradius på bilen ved å vippe den til høyre eller venstre.

Uansett hva du velger så vil bilen selv fortsatt kontrollere akselerasjon og bremsing. Og du vil kun ha muligheten til å styre bilens retning, noe som kan være nyttig i områder som kan begrenset sikt eller som ikke er skikkelig kartlagt.

Først ute

Ford investerer tungt i selvkjørende biler om dagen, og har tidligere i år spunnet ut sin avdeling for selvkjørende biler i et eget selskap. På det tidspunktet sa selskapets ledere at de trodde at markedet for selvkjørende biler ville bli dominert av bare en håndfull selskaper, og at de lå i tet blant disse.

– Ford har gjort store fremskritt innen verdikjeden for selvkjørende biler, fra teknologi og utvikling til forretningsmodeller og brukeropplevelse, sa administrerende direktør Jim Hackett.

– Nå er tidspunktet for å konsolidere vår plattform for autonome kjøretøy i ett team for å posisjonere selskapet for de mulighet som ligger foran oss.

Via Engadget