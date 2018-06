Forældrekontrol til iPhone og iPad er endelig en realitet med iOS 12

Google og Apple bygger begge værktøjer ind i deres kommende operativsystemer, Android P og iOS 12, der skal hjælpe os med at afbalancere vores digitale liv. Google kalder det Dashboard, mens Apple kalder det Screen Time.

At begge selskaber har taget dette skridt viser, hvor kompliceret det er blevet at opnå balance mellem vores online og offline liv. Værktøjerne kan hjælpe os med at lægge vores telefoner fra os ved at skabe selvpålagte begrænsninger af vores brug.

Apple leverer også værktøjer til at hjælpe dig med at styre din families onlineaktiviteter på tværs af alle iOS-enheder. Det er ikke mindst nyttigt for familier med børn, der har deres egne personlige gadgets, såsom en iPhone eller iPad.

Lovens lange arm

Indtil nu har det været svært at begrænse den tid, dine børn bruger på deres computere og smartphones, men de værktøjer til forældrekontrol, der er inkluderet i iOS 12, gør det muligt for forældre at holde øje med deres børns online-aktiviteter og brug.

Funktionen kaldes Screen Time og kan nu testes af alle via den offentlige beta af iOS 12. Dine børn skal dog være en del af din iCloud Familiedeling for, at funktionen virker.

Et histogram viser dig tydeligt, hvor ofte og hvornår dit barn bruger en bestemt kategori af apps, eksempelvis sociale apps eller spil. Det giver dig mulighed for hurtigt at se, hvilken type apps dine børn bruger mest tid på og på hvilke tidspunkter af dagen.

Ved at trykke på hvilken som helst af de mest brugte apps kan du indstille en tidsbegrænsning. Du kan indstille en generel grænse for alle ugens dage, eller indstille specifikke grænser for udvalgte dage. Så du kan for eksempel tillade dine børn at se YouTube lidt længere i weekender end på hverdage.

Derudover har du adgang til mange flere data: Du kan blandt andet se, hvor ofte enheden er blevet samlet op samt mængden af notifikationer, hver app har sendt. Hvis dit barn bruger mere end én iOS-enhed, kan du se oplysninger om hver enkelt enhed eller på tværs af alle barnets enheder.

Du kan ikke alene sætte grænser for brugen af apps, men også indstille tidsbegrænsninger for selve enheden, så du kan sikre, at dine børn ikke bruger deres enheder, når de ikke burde - for eksempel efter, at de er gået i seng. Denne feature, der kaldes Downtime, tillader dig dog ikke at indstille individuelle grænser for bestemte dag i ugen, så du har ikke mulighed for at bevilge lidt ekstra tid i weekenderne.

Der er dog en funktion, der gør det muligt for dine børn at bede om mere tid via en anmodning på din enhed, og den kan du godkende manuelt. Funktionen kan for eksempel bruges, hvis børnene har brug for ekstra tid til at arbejde på et skoleprojekt eller tale med familiemedlemmer, der opholder sig i udlandet i en anden tidszone.

Muligheden for at sætte tidsbegrænsninger er fin, men Apple giver dig imidlertid også mulighed for at udvælge bestemte apps, som altid vil være tilgængelige, selvom enheden er låst. Det kan for eksempel være muligheden for at ringe samt modtage og sende beskeder, så du altid kan komme i kontakt med dit barn, selv om han eller hun har nået sin tilladte grænse. Her kunne vi godt ønske os en lidt mere detaljeret kontrolmulighed, som kun tillader opkald eller meddelelser fra bestemte kontakter.

Sidst, men bestemt ikke mindst, så kan du også forhindre aldersbegrænset indhold i at blive vist på alle din families enheder. Tidligere skulle du indstille dette individuelt på hver enhed, men med iOS 12 kan du konfigurere det direkte fra en forældre-enhed.

Alt i alt ser iOS 12 ud til at rumme glimrende nyskabelser til forældre, idet Apple adresserer nogle ømme punkter i deres bærbare enheder. Apple har udgivet en offentlig beta af iOS 12 med Screen Time, men vi anbefaler først at begynde at bruge det, når den officielle lancering sker senere i år.

OBS: links i denne artikel kan henvise til engelske artikler.