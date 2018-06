Fodboldfeber sparker fladskærmssalget i vejret

At Danmark for første gang i mange år er med til en VM-slutrunde kan tydeligt aflæses i salget af de store fladskærms-tv, lyder meldingen fra Elgiganten.

Når sommerens fodbold-VM om kort tid sparkes i gang, er det for første gang i mange år med dansk deltagelse. Og de VM-kampe er der mange danskere, der gerne vil se – og helst i god kvalitet. Det betyder en oprustning på fladskærms-fronten, fortæller Thomas Overgaard, der er salgschef for audio/video i Elgiganten.

Og især de større modeller er populære. Og det i sådan en grad, at andelen af solgte 65” fladskærme ifølge salgschefen er fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år.

”Vi har i de seneste uger mærket en stigning i efterspørgslen på de store fladskærms-tv. Det er især 65” der går som varmt brød, men også 55” er en meget populær størrelse,” siger han.

Stor effekt af VM-slutrunden

Trods det historisk gode vejr er det altså tydeligt, at danskerne stadig har intentioner om at samles i stuerne for at følge Danmarks 23 udvalgte, når de i Rusland møder Peru, Australien og Frankrig i de tre indledende gruppekampe.

”Der er ingen tvivl om, at landsholdet i den grad er noget, som danskerne samles om ude i hjemmene, og mange vælger endda at supplere deres fladskærm med en soundbar for at få den rigtige stadion-lyd, som jo hører enhver fodboldkamp til,” siger Thomas Overgaard.

En affødt effekt af VM-slutrunden er også salget af spillekonsoller, der har fået et ordentligt boost i ugerne op til kick-off i Rusland. Det er nemlig især fodboldspil, der langes over disken.

”Salget af spillekonsoller og tilhørende fodboldspil er steget op til VM, og det er helt tydeligt at se, at mange har fået blod på tanden og selv ønsker at dyste med vennerne hjemme i sofaen. Det er især FIFA 18 og Pro Evolution Soccer 2018, som vi sælger mange af i øjeblikket,” lyder det fra salgschefen.

Foto: Pressefoto/Elgiganten