Fitbit Versa 2: Det vil vi gerne vil se

Med modellerne Fitbit Ionic og Fitbit Versa flyttede Fitbit sig fra aktivitets-armbånd til smartwatches - selv om vi dog stadig er i afdelingen for sundhed og fitness. Men mens de første modeller var yderst kompetente, så er der masser af plads til forbedring i de nye generationer.

Derfor har vi lavet en liste over de ting, som vi gerne ser implementeret i Fitbit Versus 2, hvis den nogensinde kommer på markedet.

Her er "hvis" nøgleordet, for vi har ikke hørt en lyd om en eventuel ny udgave, og hvis vi gør, skal vi nok sige til.

Ikke mere snak

Hvad er det? Efterfølgeren til Versa smartwatch

Efterfølgeren til Versa smartwatch Hvornår kommer den? Ikke før 2019

Ikke før 2019 Hvad er prisen? Formentlig omkring 1.800 kroner

Fitbit Versa 2: pris og lancering

Fitbit Versa kom på markedet i april 2018, så vi vil blive meget overraskede, hvis der kommer en ny model før april næste år - hvis der overhovedet kommer en ny model.

Men på den anden side, så er Fitbit ikke kendt for at have konsistente model-opfølgninger, så ventetiden kan sagtens blive længere - ikke mindst, da vi overhovedet ikke har hørt så meget som et enkelt rygte endnu.

Der er heller ingen rygter om prisen, men den kommer formentlig til at koste omkring 1.800 kroner. Vi vil i hvert fald blive forbløffede, hvis den bliver dyrere, da et af salgsargumenterne for Versa er, at den er et billigere alternativ til Fitbit Ionic.

Fitbit Versa 2: nyheder og rygter

Forhåbentligt kommer Versa 2 ikke til at koste mere end Versa

Der er som nævnt ikke noget nyt på rygtefronten endnu, hvilket måske betyder, at der slet ikke kommer en 2'er. Det skal nu ikke afholde os fra at gætte på, hvilke features en ny version formentlig vil komme med.

Den vil jo helt sikkert have samme features som originalen, altså vandtæt, farve touch-screen og en pulssensor.

Derudover kommer den sandsynligvis også med en række forbedringer, måske endda en del fra nedenstående ønskeliste.

Hvad vil vi gerne have?

Hvis Fitbit beslutter sig for en 2'er, er her en liste over features, vi gerne vil have:

1. GPS

GPS er virkelig en mangelvare i den originale Fitbit Versa. Da der jo er tale om en sundheds- og fitness enhed, skal den altså have GPS.

Det betyder desværre ikke, at vi kan være sikre på at få det, eftersom Versa jo skal differentiere sig fra Ionic, men GPS er altså en indlysende mulighed i en større opgradering.

2. Et mere modent design

Fitbit Versas ser OK ud, men der er plads til forbedring

Fitbit Versa et let og komfortabelt at bære, men det virker også en smule billigt, og så ser det lidt barnligt ud. Vi kunne godt tænke os en mere lækker finish, gerne med en tyndere kant.

Dog ønsker vi ikke, at det går ud over komforten, da det er et af Versas vigtigste salgspunkter.

3. En uges batterilevetid

Fitbit Versa har en rimelig batterilevetid på tre til fire dage, men det er altså en del mindre, end hvad vi får med en Fitbit Ionic.

Derfor vil vi gerne se en markant forbedring på dette område, så man kan nøjes med at ladet det op bare én gang om ugen.

4. Bedre trådlås betaling

Man kan godt foretage trådløs betaling, men det er ikke helt nemt.

Med Fitbit Pay er det muligt at lave trådløs betaling, men der er ikke mange banker udenfor USA på listen, og det gør betaling noget besværligt, da man skal indtaste en PIN-kode på den lille skærm, og her er det nemt at taste forkert. Det skal forbedres, så betaling kan foregå hurtigt og problemløst.

5. Samme pris

Et af Versas salgsargumenter er den billige pris - i hvert fald, når man sammenligner med Ionic. Så vi håber på, at 2'eren ikke bliver dyrere.

Hold prisen omkring de 1.800 kroner, tilføj GPS og andre features, så bliver Versa 2 svær at slå.