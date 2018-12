Fitbit OS 3.0 giver de to smartwatches Ionic og Versa nye kræfter

Der er nye funktioner på vej til Fitbit Versa og Fitbit Ionic, heriblandt flere muligheder for at se dine daglige målinger på selve enheden, sundhedstracking for kvinder samt 10 nye tredjeparts-apps.

Fitbit OS 3.0 er netop blevet lanceret til de to fitnessfokuserede smartwatches, selv om visse apps og funktioner ifølge Fitbit først følger trop i begyndelsen af 2019.

Fitbit fortsætter med at spore flere sundhedsdata på deres dashboard end Apple Watch 4, da firmaet forsøger at positionere Versa og Ionic som konkurrerende smartwatches.

Her er alt, hvad du kan finde i den nye Fitbit OS 3.0-opdatering

Fitbit 3.0 viser mere på dit håndled

Ionic og Versa bliver mere selvstændige takket være muligheden for at aflæse dine personlige data på et øjeblik. For eksempel kan du nu få adgang til dine informationer om søvn, vandindtag og vægt på dit ur.

Fitbit OS 3.0 giver også flere detaljer om træningsstatistik, puls og timeaktivitet på enhedens dashboard, så du ikke behøver at tjekke app'en på din smartphone så ofte.

Endelig introducerer opdateringen også nye målbaserede trænings-modes. Du kan indstille mål for brændte kalorier, afstand eller tid til mere end 15 træningsformer, herunder løb, cykling og svømning. Disse mål omfatter blandt andet statistik og fremskridt i realtid.

Nye Fitbit-kompatible apps

Der er masser af Fitbit-kompatible sundheds- og fitness-apps i Fitbit App Gallery, men det kan det være ret irriterende, hvis dit ur ikke understøtter din nye favorit-app.

I den forbindelse er den gode nyhed, at Fitbit nu udruller understøttelse til disse apps: Achu health, Couch to 5K, Genius Wrist og MySwimPro.

Antallet stiger til i alt 10 tredjeparts-apps i begyndelsen af 2019, når Fitbit også begynder at understøtte Charity Miles, FitBark, Gold's Amp, MindBody, Noonlight og TRX.

Fitbit åbner desuden deres API op for avancerede udviklerfunktioner, hvilket gør det muligt for de 44.000 medlemmer af firmaets udvikler-community at udnytte deres egne algoritmer og registrere speciallavede træningssessioner, når de bygger tredjeparts-apps.

Og hvad er der så i støbeskeen? Indtil videre har Fitbit-udviklere udnyttet API'en til ambitiøse apps som Alpine Snow and Skateboard, hvilke du ellers ikke rigtigt finder på smartwatches.

Fitbit føjer tendenser til Female Health Tracking

Fitbit vil udvide sektionen Female Health Tracking, der først blev tilføjet app'en i marts 2018, så mulighederne for tracking bliver lidt mere udbyggede.

Ifølge firmaet vil Fitbit-app'en i begyndelsen af 2019 give kvindelige brugere mulighed for at se data om deres menstruationscyklus, loggede symptomer og tendenser. Det bedste af det hele er, at denne funktion vil være i Fitbit-app'en, så man behøver ikke et Fitbit OS 3.0-smartwatch for at få adgang til de nye muligheder.

Da vi nærmer os CES 2019, får vi muligvis snart flere nyheder fra Fitbit, idet de fortsætter med at udrulle nye funktioner til Fitbit OS 3.0 fra nu af og frem til begyndelsen af 2019.