Firefox Focus-browseren til Android får nye funktioner til anti-tracking og øget sikkerhed

Firefox Focus er Mozillas privatlivs-fokuserede browser til Android og iOS. Dens nøglefunktion er, at den blokerer for alle former for online-tracking - også målrettet tredjepartsannoncering - for at beskytte brugerens privatliv. Det har den gavnlige bivirkning, at det også forbedrer browserens hastighed. Focus sletter desuden automatisk brugerens browser-historik, når app'en lukkes.

I dag har Mozilla annonceret, at de har tilføjet flere funktioner til deres mobilbrowser, og det er Android-brugere, der høster de største fordele af de nye features.

Den mest markante tilføjelse er en funktion, der kaldes "Enhanced Tracking Protection". Denne funktion er allerede tilgængelig på desktop-versionen af

Firefox og giver brugerne mulighed for at bestemme, hvilke udgivere, de vil dele deres personlige data med.

Tidligere blokerede Firefox Focus alle cookies som standard, men den nye funktion giver brugerne mere kontrol over cookies og sporing. Muligheden for at blokere alle cookies stadig er tilgængelig, men nu kan brugerne også vælge at tillade tredjeparts-trackere samt cookies fra udvalgte websteder ved at oprette en "tillad-liste". Mozilla bruger Disconnects Tracking Protection-database til at angive, hvem disse "tredjeparter" er.

Øget sikkerhed

Den anden tilføjelse til Android-app'en er integrationen af Googles Safe Browsing-værktøj. Denne funktion tjekker webadresser for tvivlsom aktivitet som malware og phishing-links. Når et mistænkeligt websted er blevet identificeret, viser Firefox Focus en advarsel, som brugeren kan vælge enten at ignorere eller følge. Listen over suspekte websteder opdateres løbende af Google.

Selv om de nævnte funktioner indtil videre kun er kommet til Android-versionen af

Focus, er iOS-brugere ikke blevet helt forbigået. En ny version til Apples mobil-styresystem har fået den søgeforslags-funktion, der oprindeligt blev føjet til Android-app'en i oktober 2018. Denne funktion er slået fra som standard, men brugere, der ønsker at aktivere funktionen, bør huske på, at deres søgehistorik sandsynligvis vil blive delt med Google.