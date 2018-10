Fingeravtrykksleser i skjermen? Samsung jobber med å putte alt inn i skjermen

At Samsung jobber med å få en fingeravtrykksleser inn under skjermen på Galaxy S10 er godt dokumentert, men nå viser det seg at de har planer om å skjule flere funksjoner under skjermen.

Twitter-brukeren Ice Universe la ut et bilde tatt under «2018 Samsung OLED Forum» i Kina. Bildet viser hele veikartet for produktene til Samsung Display i 2019, og selvsagt er fingeravtrykkslesere i skjermen en del av det.

Det er også tre andre, veldig spennende, funksjoner.

Great news! Samsung established the direction of mobile phone design in 2019!On October 18th, Samsung Display invited about 20 customers to hold the "2018 Samsung OLED Forum" at the Shenzhen Marriott Hotel in China. At the meeting, Samsung showed a PPT pic.twitter.com/sYu0ORTd6VOctober 19, 2018

Bilde viser en kortfattet beskrivelse av en «Under Panel Sensor», eller UPS, som kan huse et kamera (bildesensor) i tillegg til andre sensorer. Det vises også planer om å implementere haptisk teknologi under skjermen, som utifra bildet ser ut til å skulle brukes til å simulere knapper på skjermen. Samsung kaller denne tilnærmingen «Haptics on Display» eller HoD. Det kan også tenkes at denne teknologien vil bli brukt på samme måte som 3D Touch i iOS. Det siste punktet vi kan se på bildet er «Sound on Display», eller SoD, som kan bli brukes til fronthøyttalere eller dagens øretelefon brukt i samtaler.

Denne samlingen med funksjoner kan være nøkkelen til helt rammeløse, heldekkende skjermer på telefoner og nettbrett (og kanskje også bærbare PC'er). Frem til nå så har de telefonene som har hatt nesten heldekkende skjermer måtte benytte en eller annen form for skjermhakk for å huse kamera, sensorer og høyttalere.

Det er god kjent at vi allerede har fingeravtrykkslesere i skjermene på smarttelefoner, men disse er kun å finne i Kina og omkringliggende områder. At Samsung tar i bruk denne teknologien, med selskapets globale rekkevidde og distribusjon, kan gi mange spennende produkter med nye formfaktorer. Spesielt hvis Samsung Display velger å lisensiere ut teknologien til andre aktører i markedet.

Så når kan vi forvente å se disse teknologiene i produkter vi kan kjøpe? Det kan være så tidlig som 2019, spesielt når det gjelder fingeravtrykkslesere i skjermer, resten av disse er det mer sannsynlig at vi kommer til å kunne se i nye produkter fra 2020.

