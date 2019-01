Fingeravtrycksläsaren i skärmen på Samsung Galaxy S10 verkar blockeras av skärmskydd

En av de mest efterlängtade funktionerna som det ryktats om för den nya Samsung Galaxy S10 är en fingeravtrycksläsare i skärmen. Tråkigt nog har nu skaltillverkaren Armadillotek hävdat att deras skärmskydd kan blockera mobilen från att läsa av fingeravtryck.

We have tested our cases on real #GalaxyS10 phones. The in-screen fingerprint does not support screen protector. So our vanguard will have no built in screen protectorJanuary 16, 2019