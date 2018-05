Find det perfekte ferievejr

Norwegian lancerer nu en helt ny funktion på selskabets hjemmeside, der gør det muligt for de rejsende at finde den næste feriedestination ved at bruge et temperaturkort. Søgefunktionen finder destinationer med den temperatur, man ønsker, pris eller ferietype – alt ved hjælp af et digitalt rutekort.



”Det er vigtigt for os, at vores hjemmeside gør det så nemt som muligt for vores kunder at finde den rejse, de ønsker sig. Vi ved, at mange længes efter sol og varme, så en søgefunktion baseret på temperatur vil gøre det lettere at finde det, man leder efter – og måske få inspiration til nye rejsemål, man ikke lige havde tænkt på. Det digitale rutekort er en del af vores fortsatte arbejde for at give vores kunder det bedst mulige produkt”, siger kommerciel direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl.



Norwegians hjemmeside blev i 2016 kåret til verdens bedste for et lavpris-flyselskab under World Travel Awards.

Foto: Pressefoto/Norwegian