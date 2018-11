Farsdag 2018: Fem gavetips til far i huset

Søndag 11. november er farsdagen her igjen, og hvis du er som oss så kjøper du nok ikke gave før i siste liten.

Da er det gått å vite at vi har tenkt nøye gjennom hva slags tekniske dingser som kan passe for en hver pappa, og satt sammen en liste med noen gode tips.

Vi har også passet på at ikke budsjettet ditt skal komme i veien for å kjøpe en fin gave. Tipsene vi har valgt ut fordeler seg derfor fra ganske rimelig, til en del mer for deg som vil gjøre litt ekstra stas på far i år.

Image 1 of 1

Smarthøyttaler: Google Home Mini

Den rimeligste veien til å få en digital assistent i stua

Kompatibilitet: Android, iOS | Mål: 98 x 42 mm | Høyttalerelement: 40 mm | Ladeport: mikroUSB | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth

Mye for pengene

Bluetooth-støtte

Fungerer med Google Cast

Skuffende lyd

Smarthøyttalere ser ut til å ha kommet for å bli, og hvis faren din er av typen som liker futuristiske tekniske løsninger så er dette den perfekte gaven.

Hvis lydkvalitet er viktig er nok den større varianten av Google Home et bedre valg, men denne utgaven er en utrolig billig inngangsbillett til å gjøre huset smart.

Den fungerer i tillegg også som en bluetooth-høyttaler, og som en Google Cast-enhet.

Med Google Home Mini i stua kan man styre et utall ulike smarte enheter kun med stemmen, og det skader jo ikke å kunne spørre Google Assistant om tilfeldige ting man lurer på og få svar uten å måtte plukke opp telefonen eller PC-en.

Les hele vår test av Google Home Mini

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Aktivitetsarmbånd: Huawei Band 2 Pro

En slank og god måler med imponerende batteritid

Skjerm: OLED | Pulsmåler: Ja | Vanntett: Ja | Aktivitetsmåling: Ja | Batteritid: 21 dager i standbymodus | Kompatibilitet: iOS og Android | Tilkobling: Bluetooth

Bra priset

Nøyaktig skritteller

Klossete app

Ikke veldig innovativt design

Har du en far som liker å trene (eller kanskje kunne trengt å begynne, og har litt humor på det), så kan du satse på en aktivitetsmåler.

Huawei Band 2 Pro ligger på andreplass på listen vår over de beste rimelige aktivitetsmålerne akkurat nå, og det er fordi den tilbyr en haug med gode funksjoner til en relativt lav pris.

Funksjonene inkluderer standard skritt- og søvnmåling, men den kommer også med pulsmåler, maks oksygenopptak-sensor og GPS, noe som passer bra til løpeturen. I tillegg har den bra batteritid.

Er du mer interessert i et rimeligere alternativ kan du se på Moov Now, men den har ikke skjerm og har dermed mer begrensede muligheter.

Les hele vår test av Huawei Band 2 Pro

Image 1 of 1

Strømmedings: Chromecast

Den enkleste veien til å få Netflix og YouTube på TV-en i stua

Kompatibilitet: Android, iOS | Mål: 13,49 mm i diameter | Prosessor: 1,2 GHz | RAM: 512 MB | Strøm: mikro-USB | Tilkobling: Wi-Fi 802.11ac

Smart utforming

Lav pris

Støtter ikke Amazon Video

Ingen fjernkontroll

Chromecast er den absolutt enkleste løsningen du kan velge, hvis målet er å se Netflix-, NRK- og YouTube-innhold på TV-en. Hvis faren din kunne tenke seg en litt smartere TV-hverdag, er det altså bare noen få hundrelapper som skal til.

3. generasjons Chromecast er allerede i salg i butikkene, men den har vi ennå ikke fått mulighet til å teste skikkelig. Derfor er det fortsatt forrige variant vi trekker frem som et godt gavetips, og det skader jo ikke at du kan få den enda billigere enkelte steder nå som den nye varianten er sluppet.

Forskjellene mellom de to modellene er også veldig få, og handler først og fremst om at 3. generasjon er litt sprekere og har mulighet for å spille av 1080p-video i 60 fps. Mange vil derfor klare seg fint med forrige utgave.

Les hele vår test av Chromecast

Bluetooth-høyttaler: UE Wonderboom

Den beste utendørshøyttaleren

Vekt: 0,43 kilo | Størrelse: 102 x 93,5 mm (H x D) | Batterilevetid: Opptil 10 timer | Trådløs rekkevidde: 33 meter | Frekvensrespons: 80 Hz – 20 kHz | Høyttalerelementer: to 40 mm aktive enheter og to 46,1 mm x 65,2 mm passive bassenheter | NFC: Nei | Bluetooth-versjon: Ikke tilgjengelig | AUX-inngang: Nei | USB-lading: Nei

360-graders lyd

Flerpunktsteknologi

Vanntett

Lyden kunne vært enda bedre

Når noen spør oss om å anbefale en vanntett høyttaler, er UE Roll 2 alltid på toppen av lista. Vi elsket Roll 2 sin unike form og 15-meters rekkevidde, og selvsagt var lyden bra også. Det som manglet, var bassen. Logitech, UEs morselskap, har fikset Roll 2 sin bassmangel ved å lage et produkt med det passende navnet UE Wonderboom.

Vi mener UE Wonderboom overgår Roll 2 på nesten alle felt, med unntak av at den mangler Roll 2s praktiske strikk. Hvis du leter etter en god vanntett bluetooth-høyttaler som farsdagsgave, er det likevel vanskelig å finne noen bedre enn UE Wonderboom.

Les hele vår test av UE Wonderboom

Trådløse hodetelefoner: Plantronics BackBeat Pro 2

Bestevennen til alle som reiser mye.

Akustisk design: lukket | Vekt: 289 g | Kabellengde: ukjent | Frekvensrespons: ukjent | Element: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Følsomhet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 24 timer | Trådløsrekkevidde: 100 m | NFC: nei

Utrolige 24 timer batteritid

Flere Bluetooth-tilkoblinger

Lyd som er lett å like

Designet er ikke for alle

Hvis faren din reiser mye, finnes det ikke noen bedre gave enn et par skikkelige hodetelefoner med aktiv støydemping.

Da har vi gleden av å introdusere deg for Plantronics BackBeat Pro 2, en av få hodetelefoner på markedet som både har god støydemping, lang batteritid og veldig god lyd, og det til en pris som ligger under halvparten av hva du må ut med for tilsvarende produkter fra Beats, Bose og Sony.

De er også utstyrt med en smart funksjon som gjør at de skrur seg av når du ikke har dem på, og det gjør at batteriene varer enda lenger uten noen ekstra innsats.

Kort sagt er BackBeat Pro 2 et par fantastiske hodetelefoner, som byr på glimrende batteritid, topp komfort og muligheten til å koble til flere enheter samtidig, og viktigst av alt – god lydkvalitet.

Det er ikke til å stikke under en stol at dette er en ganske dyr farsdagsgave, men hvis dere er flere i familien som går sammen om å spleise så burde denne være til glede i mange år fremover.

Les hele vår test av Plantronics BackBeat Pro 2