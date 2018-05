Facebook vil ha deg med ut på date

Dating-apper er i vinden, og med tanke på hvor mye brukerinformasjon disse samler er det ikke noen overraskelse at Facebook, etter å ha eksistert i 14 år, vil hjelpe folk med romantikken.

På årets F8-konferanse annonserte selskapet i dag at en ny egenskap er i ferd med å legges til Facebook: datingprofiler. «For reelle forhold, ikke 'hookups'» sier Mark Zuckerberg, styreleder og direktør i Facebook.

Folk vil få muligheten til å lage en egen separat dating-profil, som ikke har noen innvirkning på den ordinære Facebook-profilen (et lite hjerteikon fører en til datingprofilen).

Facebook er klokkeklare på at datingprofilen ikke vil være synlig for dine Facebook-venner, ei heller vil den dukke opp i for eksempel newsfeeden.

Datingprofilen vil kun bruke fornavn, og vil fokusere på interesseområder, samt ha bilder. Bare folk som bruker dating-funksjonaliteten vil ha mulighet til å se profilen til andre brukere.

Privatliv og dating

Brukere vil også få muligheten til å velge å vise andre med datingprofil at de skal på spesifikke arrangementer, slik at eventuelle møter kan samordnes.



Potensielle romantiske maker vil også foreslås basert på interesseområder, ting man har til felles og felles venner, melder Facebook.

Etter at man har funnet seg noen man er interessert i velger man et av motpartens fotoer (som de har valgt å dele), slik at man skal få en naturlig start på praten. Du og personen du har tatt kontakt med kan deretter snakke fritt via en innboks knyttet til din profil, men separat fra Messenger og WhatsApp.

Disse samtalene vil foregå kun via tekst, av sikkerhetsmessige årsaker.

Facebook er ikke helt klare for lansering, men sier at de vil komme med flere detaljer når testingen av funksjonaliteten starter om et par måneder. Dating kommer med andre ord ikke med en gang, men en kan likevel forvente lansering om ikke altfor lenge.

At Facebook spiller Kirsten Giftekniv gir samtidig et økt fokus på mengden personlig informasjon Facebook har tilgang til. For å klare å gjøre koplinger mellom brukere, og gi deg potensielle treff, trenger Facebook å vite blant annet hvor du bor, og hva og hvem du er interessert i.

Tar man Cambridge Analytica-skandalen med i betraktningen er det sannsynlig at de fleste brukere ikke vil finne det overstadig fristende å gi Facebook enda mer informasjon.

For Facebook vil det være ytterst viktig å holde brukernes dating-data sikker, og selv om selskapet i etterkant av skandalen har begynt å rette på problemene er det grunn til å tro at selskapet har en jobb å gjøre før folk er villige til å stole på at deres romantiske skjebner blir godt ivaretatt.