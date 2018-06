Facebook vil gerne vide, om du er villig til at betale for dine favorit-grupper

Lige i kølvandet på nyheden om, at Facebooks Messenger-tjeneste afprøver auto-afspilning af videoannoncer, er den sociale medie-gigant nu begyndt at teste vandene med hensyn til betalings- abonnementer til brugeroprettede grupper.

Administratorer af bestemte grupper bliver i stand til at opkræve mellem ca. 32 kr. og 195 kr. om måneden for det privilegium at være medlem af deres gruppe - og dermed muligheden for at få adgang til indholdet.

"Vi ved, at administratorer investerer deres tid og energi i at vedligeholde deres grupper," lyder det i en udtalelse fra Facebook. "Nogle af dem har fortalt os, at de gerne vil have værktøjer til at hjælpe med fortsat at investere i deres fællesskab og tilbyde mere indhold til medlemmerne."

Tester efterspørgsel

Blandt de grupper, der bliver en del af forsøget, er Declutter My Home, der handler om at slippe af med rod i hjemme, samt Grown and Flown Parents, som blandt andet rådgiver medlemmerne om uddannelse.

Disse to og de øvrige deltagende grupper skal levere feedback til Facebook i løbet af prøveperioden med månedsabonnementer - overvejende for at afklare, hvor stor efterspørgslen i realiteten er, når der kommer penge med i spillet.

Hvad angår Facebooks motiv, er det tilsyneladende "en del af selskabets overordnede tilgang til at hjælpe igangsættere og ledere med at opnå økonomisk støtte til det arbejde, de gør for at engagere deres fans og fællesskaber."

Hvad opnår Facebook?

På nuværende tidspunkt lander ingen af pengene fra abonnementer i Facebooks lommer. Selskabet er tilsyneladende udelukkende interesseret i at opbygge og støtte gruppernes fælleskaber - men det er ikke ensbetydende med, at selskabet ikke kommer til at profitere af det siden hen.

Abonnements-tjenesten kommer til at fungere via enten iOS eller Android, og det betyder, at 30 % af værdien af abonnementer bliver opsnappet af enten Apple eller Google det første år, hvorefter andelen falder til 15 %.

For øjeblikket omfatter testen kun udvalgte pilotgrupper, men hvis den viser sig at være en succes og økonomisk rentabel, kan vi måske snart se frem til at skulle betale for adgang til nogle af vores foretrukne Facebook-grupper.