Facebook søger patenter på teknologi, der forudsiger hvert eneste af dine skridt

Hvis du tillader Facebook adgang til din smartphones lokalitetsindstillinger, er der stor sandsynlighed for, at app'en allerede har en god idé om, hvor du til enhver tid befinder dig i verden.

Men hvad nu, hvis Facebook kunne forudsige, hvor du skal hen? Det er præcis, hvad der kan ske i fremtiden ifølge en patentansøgning, som den sociale mediegigant har indgivet for en applikation kaldet 'Offline Trajectories'.

Ifølge patentansøgningens ordlyd kan applikationen teoretisk set bruge dine tidligere lokaliseringsdata samt tilsvarende data fra andre brugere til at forudsige, hvor du har til hensigt at tage hen.

Tag for eksempel en typisk tirsdag eftermiddag, hvor du måske normalt tager direkte i træningscentret efter arbejde. Hvis applikationen ved, at du en given tirsdag er på din arbejdsadresse, kan den derudfra konkludere, at du sandsynligvis vil tage i træningscentret samme eftermiddag og beregne sandsynligheden for, at du gør det.

Hvor skal du hen, du?

Hvorfor ønsker Facebook at gøre det? Jo, hvis din 4G-forbindelse i træningscentret er tilbøjelig til at falde ud, kan Facebook eksempelvis indlæse dit nyhedsfeed på forhånd, så du aldrig behøver at undvære dit sociale medie-fix.

Men hvordan vil Facebook kunne bruge data om andre brugeres vaner til at forudsige dit næste skridt? Et andet patent for en lignende applikation, der hedder 'Location Prediction Using Wireless Signals on Online Social Networks', vil kunne gøre netop det ved at undersøge brugernes vaner i en demografisk gruppe, som du kan sammenlignes med.

Hvis du for eksempel besøger Berlin under en ferie, kan Facebook se på, hvor andre brugere i en lignende aldersgruppe plejer at gå i byen. Selskabet ikke har afsløret, hvorfor denne slags data ville være nyttige for dem. Men det virker oplagt, at viden om, hvor du sandsynligvis er på vej hen, ville kunne bruges til at vise dig målrettede annoncer, der er specifikke for din formodede destination.

Som med enhver patentansøgning er det vigtigt at huske, at disse planer måske aldrig bliver ført ud i livet. En talsmand for Facebook har udtalt til Buzzfeed News, at "vi søger ofte patenter på teknologi, vi aldrig implementerer, og patentansøgninger – som i dette tilfælde – bør ikke tages som en indikation af fremtidige planer."

Uanset, om teknologien nogensinde bliver implementeret eller ej, er én ting sikkert – Facebook er altid på udkig efter måder til bedre at tilpasse deres applikationer. Og om det er godt eller skidt, vides endnu ikke.

Via Engadget