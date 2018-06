Facebook ønsker at fortælle dig, hvor meget tid du spilder på Facebook

Tech-virksomheder er tilsyneladende blevet meget mere interesserede i vores digitale velbefindende nu til dags, hvor både Android P og iOS 12 har fået funktioner, der fortæller dig, hvor meget tid du bruger på at stirre på din smartphone-skærm. Nu ser det ud til, at Facebook også hopper med på vognen.

TechCrunch har opdaget en side gemt væk i Facebook-app’en til Android kaldet "Din tid på Facebook" – og som navnet antyder, fortæller den dig, hvor meget tid du bruger dagligt på at scrolle gennem dine venners opdateringer.

Det er også muligt at indstille daglige påmindelser om dit forbrug, så hvis du ikke vil bruge for mange timer på at like og kommentere, vil Facebook træde til med en advarsel. Igen svarer dette til app-funktionerne for tidsbegrænsning, som Apple og Google er ved at gøre klar til opdateringerne af deres operativsystemer senere på året.

Positiv oplevelse

Facebook har bekræftet over for TechCrunch, at de arbejder på funktionen, men der er ingen garanti for, at den nogensinde vil blive tilgængelig for brugerne. Facebook kan godt lide at eksperimentere med ændringer og tilpasninger af deres apps - men hvis de ikke falder i god jord hos de mennesker, der tester dem, kan ændringerne hurtigt ryge ud i kulden igen.

Timingen ville utvivlsomt være helt rigtig, hvis Facebook introducerede funktionen. Instagram, som naturligvis er ejet af Facebook, har også travlt med at arbejde på en lignende funktion, der viser præcis, hvor meget du scroller og liker.

I sidste ende ønsker Apple, Google og Facebook selvfølgelig, at du bruger deres produkter så meget som muligt – men de ser også gerne, at du har en god og positiv oplevelse imens. Hvis du ikke får noget positivt ud af dine apps, er det et problem for alle parter.