Facebook Messenger-appen får en minimalistisk overhaling

I kjølvannet av at Spotify skar bort en hel rekke overflødigheter ved Premium-appen sin skal Facebook Messenger gjøre det samme, og har nå begynt arbeidet med å dytte ut en mer strømlinjeformet versjon av sin mobilapp til både iOS og Android.



I et blogginnlegg ble det annonsert at «Messenger 4» på drastisk vis vil forenkle brukergrensesnittet til appen, og redusere antall faner fra ni til bare tre. Ved å gjøre dette vil Messenger beholde all funksjonaliteten (enten man liker det eller ei), men vil organisere dette innholdet på en mindre overveldende måte.



Chatter-fanen inneholder nå både en-til-en og gruppesamtaler, samt et mindre kameraikon som brukes når man skal ta bilder eller video til som skal deles. Personer-fanen lar en se hvem som per et hvilket som helst tidspunkt er online, samt lar en se på ens venners historier.



Den tredje fanen, Utforsk, samler på en fjong måte all Messenger-funksjonaliteten du hittil antageligvis har gjort ditt beste for å unngå, som eksempelvis kontaktmuligheter med bedrifter, spilling av spill, nyheter og så videre.

En annen fet funksjonalitet som ble lagt til i oppdateringen, også av en estetisk og kosmetisk art, er at man kan kan legge til fargegradienter i chattene sine, og ifølge annonseringen vil også en såkalt Dark Mode komme «om ikke så lenge».



Forandringene har blitt introdusert på grunnlag av en spørreundersøkelse foretatt av Facebook. Denne fant at 71 % av de som svarte på spørsmålene mente at «enkelhet» var det viktigste ved appen.



Messenger 4 er på vei ut til alle brukere i løpet av de neste dagene, og videre oppdateringer forventes snart.



Hvis man har lyst til å bruke tjenesten til det den opprinnelig var ment for (å snakke med folk), og fortsatt synes brukergrensesnittet er overveldende, så anbefaler vi å prøve Messenger Lite.