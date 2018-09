Nu kan du se hur mycket tid du slösar på Facebook och Instagram

Facebook och Instagram har nu introducerat ett tidshanteringsverktyg som hjälper dig hålla koll på hur lång tid du spenderar med att ladda upp, gilla och kommentera varje dag.

Förra månaden upptäckte Facebook-användare ett alternativ som heter "Your Time on Facebook" i den sociala medieplattformens officiella Android-applikation. Nu är funktionen live i form av en instrumentpanel som visar hur lång tid du spenderar på applikationen varje dag. Den låter dig även sätta gränser för användning och stänga av notifikationer under vissa perioder.

Instagram (som ägs av Facebook) har en liknande uppsättning verktyg som heter "Your activity", som bör hjälpa dig att undvika att slösa timtal med att stirra på foton av snyggt upplagda avokadosmörgåsar.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Time well spent

För att komma åt de nya verktygen i Facebook-applikationen, behöver du bara trycka på menyikonen (tre horisontella linjer) och skrolla ned till "Your Time on Facebook". I Instagram-applikationen hittar du "Your activity" i dina kontoinställningar.

Väl där kan du se hur mycket tid du spenderat på applikationen under den senaste veckan och hur mycket tid du spenderat per dag i genomsnitt. Du kan ställa in hur mycket tid per dag du vill spendera som mest på applikationerna och stänga av notifikationer, så du inte distraheras under resten av dagen.

De nya tidshanteringsverktygen skickas ut till 99 procent av användare globalt under de kommande veckorna. Resterande 1 procent kommer inte få tillgång till verktygen, så Facebook kan övervaka om de har någon inverkan på om användare faktiskt minskar ned på sin användning.