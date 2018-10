Facebook innrømmer at Portal kan spionere på deg

Da Facebook lanserte sine lenge etterlengtede videochat-enheter Portal and Portal+ i forrige uke, var mange naturlig nok bekymret for konsekvensene de kan få for datasikkerhet og personvern.

Etter den brede mediedekningen av Cambridge Analytica-skandalen og nylige sikkerhetsbrudd hos Facebook, virket det å invitere sosiale mediers største gigant med seg hjem som et litt for langt steg å ta for en del forbrukere.

Facebook ventet seg dette, og forsikret opprinnelig forbrukerne med at de «ikke vil lytte til, se eller lagre innhold av dine Portal-samtaler», men nå har en av gigantens talspersoner trukket tilbake disse påstandene, og har fortalt Recode at Portal faktisk kan innhente dataene dine:

«Portals stemmeoppringing bygger på infrastrukturen fra Messenger, så når du gjør en videooppringning på Portal, henter vi inn den samme typen informasjon (altså brukerdata, som samtalens varighet og hyppighet) som vi henter inn på andre enheter der Messenger benyttes.»

Falsk trygghet

Og ikke bare det. Facebook innrømmer også at disse dataene kan brukes i målretting av annonser, og sier at:

– Vi kan benytte denne informasjonen til å mate annonsene vi viser deg på våre plattformer. Andre generelle data, som total bruk av apper og slikt, kan også finne veien til informasjonen vi betjener annonsene med.

Annonser er åpenbart inntektskilden til Facebook, selv om det er uklart hvorvidt det Facebook opprinnelig hevdet – at de ikke vil innhente data fra brukere av Portal – bare var en tabbe fra kommunikasjonsteamets side, eller om det var noe mindre uskyldig.

Denne nyheten kommer bare en uke etter en enorm sikkerhetsbrist som kompromitterte sikkerheten til 30 millioner Facebook-brukere, og opinionens tillit til det sosiale nettverket har stadig sunket, selv om brukertallene ikke har fulgt den samme utviklingen.

De nye enhetene for videochatting kan forhåndsbestilles i USA, men hvor mye Portal slår an avhenger i hvor stor grad av om brukerne er villige til å betro tjenesten sine personlige data.

Kilde: Recode