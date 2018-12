Facebook har angiveligt videregivet brugernes private beskeder

Der kun er et par uger tilbage af 2018 – hvor Facebook har været plaget af den ene data-skandale efter den anden – og nu er techgiganten involveret i endnu en privatlivs- og datasikkerhed-skandale på baggrund af omfattende undersøgelser foretaget af den amerikanske avis New York Times.

Ifølge avisen er de brugerdata, som Facebook deler med deres partnere til markedsføringsformål, langt mere vidtrækkende end tidligere antaget, og de omfatter blandt andet brugernes kontaktlister og private beskeder.

Avisen har navngivet Netflix, Spotify og Royal Bank of Canada som de virksomheder, der har fået adgang til private beskeder, mens andre virksomheder som Amazon, Sony og Microsoft har fået adgang til oplysninger om brugernes Facebook-venner.

Netflix, Spotify og Royal Bank of Canada hævder alle, at de ikke vidste, hvor mange private data, de havde fået adgang til af Facebook. Netflix har også udsendt en officiel erklæring, hvori de siger:

"I årenes løb har vi forsøgt at gøre Netflix mere social på forskellige måder. Et eksempel på dette var en funktion, som vi lancerede i 2014, og som gjorde det muligt for medlemmerne at anbefale tv-shows og film til deres Facebook-venner via Messenger eller Netflix. Det blev aldrig ret populært, så vi lukkede funktionen ned i 2015. Vi har på intet tidspunkt set folks private beskeder på Facebook eller bedt om adgang til at gøre det."

Oplysningerne er kommet frem, efter at New York Times har fået fat i interne dokumenter fra Facebook samt interviewet tidligere medarbejdere.

Et dårligt år for Facebook

Techgiganten Apple har også haft en særligt aftale med Facebook ifølge avisen, der skriver, at Facebook tillod Apple til at holde det skjult for Facebook-brugere, at deres enheder anmodede om data.

"Apple-enheder havde også adgang til kontaktoplysninger og kalender-notater hos personer, der havde deaktiveret al deling i deres kontoindstillinger," fremgår det af artiklen.

Den nye sag kommer efter et væld af datasikkerheds-skandaler, der er væltet ind over den sociale mediegigant i år. Mest markant var nok Cambridge Analytica-skandalen, hvor det blev afsløret, at det konsulentfirma, der støttede Donald Trumps valgkamp i 2016, havde indsamlet personoplysninger fra omkring 50 millioner brugere.

Tidligere i år var der desuden et kæmpe databrud, der kompromitterede sikkerheden for 30 millioner Facebook-brugere. Alt i alt har de alvorlige sager betydet, at offentlighedens tillid til det sociale netværk har været støt faldende i 2018, om end antallet af brugere ikke har fulgt samme tendens.

Det bliver interessant at se, om den seneste skandale vil påvirke antallet af brugere mærkbart, men vi kan i hvert fald være sikre på en ting: Facebook har længe jongleret med vores personlige data efter eget forgodtbefindende, og Cambridge Analytica-skandalen har vist sig kun at være toppen af isbjerget.

