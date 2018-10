Facebook-grupper understøtter nu op til 250-personers chats

IHvis du var inkarneret internetbruger i 90'erne og de tidlige 00'ere, så er der en god chance for, at du har talt med hundredvis af fremmede over hele kloden via services som IRC (Internet Relay Chat).

I tilfælde af, at du savner disse dage med endeløs snak med fremmede, så vil du sikkert blive glad for at høre, at Facebook nu vil give mulighed for kæmpestore chat-grupper - faktisk med helt op til 250 deltagere på samme tid.

Det betyder, at du ikke længere er nødt til at poste i en Facebook-gruppe for at starte en samtale, for i stedet kan du chatte i real-time.

Notifikationer kan slås fra

Og ikke nok med det, men hvis du er medlem af en Facebook-gruppe, så får du også mulighed for at video-chatte med op til 50 medlemmer på samme tid, hvilket vil gøre det endnu nemmere at opbygge en relation til andre personer med samme interesser.

Selv om ikke alle får adgang til disse features fra starten, så skulle de dukke op i løbet af de næste par uger, så du kan godt forberede dig på en masse notifikationer.

Hvis du allerede nu ryster i bukserne ved tanken om en konstant dirrende mobil, så kan man selvfølgelig slå notifikationerne fra, og man kan også bestemme sig for, at man kun får en henvendelse, hvis man er tagget personligt med @.

Endvidere får gruppe-administratorerne et ekstra lag kontrolmuligheder for disse kæmpechats, blandt andet med mulighed for at lukke ned for spam-chats samt sørge for, at det kun er administratorer, der kan oprette de store chat-forummer.

