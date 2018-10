Et nytt Tolkien-spill er på vei, med handling satt før «Ringenes herre»

En sprader simpelthen ikke inn i utviklingen av et nytt «Ringenes herre»-spill. Det er dog nettopp det Athlon Games, utgiverne bak «Warframe» og «Gears of War 4», gjør.

Athlon, eierne av Digital Extremes og Splash Damage, har signert en avtale med Middle-earth Enterprises (selskapet som per nå eier lisensen til J.R.R. Tolkiens fantasiverden) om å utvikle et nytt online-spill fylt til randen av orker, hobbitter og alver.

«Dette er en enestående mulighet til å jobbe tett med Middle-earth Enterprises for å lage en helt ny opplevelse for fans av J.R.R Tolkiens fantasy-milepæl. Vi er begeistret for den nye interessen 'Ringenes herre'-merkevaren har fått i den senere tid» sier Dave Miller, sjef for Athlon Games.

Før Bilbo og Frodo

Spillet skal være en forløper til den velkjente historien om Frodo og Bilbo Lommelun, og finner istedenfor sted i den dype Midgards-historien, og styrer dermed elegant unna problemer med den eksisterende kanon.

Akkurat hva slags type spill det kommer til å bli, eller hvilke plattformer det skal lages til, er fortsatt et mysterium. Gitt Athlon Games' historie som utgivere av såkalte F2P-onlinespill, som «Warframe», så ville det ikke vært overraskende om dette også var tilfellet her.

Fans av «Ringenes herre»-serien har overraskende nok blitt servert en hel del bra spill basert på bøkene. Selv om oppfølgeren, «Shadow of War», var noe kontroversiell, var «Middle Earth: Shadow of Mordor» et solid spill. «The Lord of the Rings Online», et tradisjonelt MMO-spill, er fortsatt oppe og går, og en hel del såkalte hack and slash-spill samt strategi-spill har også imponert oppigjennom årene.

Utover det har den nyfunne interessen for merkevaren en mulighet til å fortsette sin opptur med Amazon Primes TV-serie, på samme måte som spillet basert på Tolkien-universets uutforskede fortid.