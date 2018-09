Et år er gået - og stadig ikke et ord om Apple AirPower. Hvad sker der?

Trådløs opladning af telefoner var bestemt ikke en ny opfindelse, da Apple annoncerede det til iPhone 8 i september sidste år. Men det er en meget "Apple-agtig" ting at gøre: At vise en innovativ funktion, der ikke er ny og få den til at føles ny igen. At få den til at føles meget Apple-agtig.

En af de måder, de gjorde dette på, var med annonceringen af AirPower, deres multifacetterede trådløse opladningsplade, der havde plads til en iPhone, et Apple Watch samt et Apple Airpod trådløst opladningscover - som i øvrigt heller aldrig har set dagens lys.

Den skulle være kongen af opladningsplader, altså bortset fra, at den aldrig er blevet lanceret. For tredjeparts-producenterne, som f.eks. Belkin - der har noget lignende på deres eftertragtede hyldeplads i Apple Store - kommer dette som en lettelse. Men for alle andre, der foretrækker, at deres tech-produkter kommer direkte fra Apple, har det været en frustrerende oplevelse.

AirPower er i selv er ret innovativ, og det kan være årsagen til forsinkelsen. I modsætning til de fleste Qi-opladere, så oplader den ikke én enhed, men tre, der alle har forskellige strømbehov for at oplade deres batterier.

Pladen siges også at rumme en iPhone-lignende processor, der kører på en forenklet version af iOS, så den integrerer bedre med de forskellige enheder, den skal oplade.

Denne integration kommer i form af letlæselige opdateringer af batteritiden på dine enheder.

Skuffet endnu en gang

Der har været små tegn på en lancering, men de har alle bygget på rygter og formodninger, snarere end officielle udsagn fra Apple.

Det først tegn kom tilbage i februar, hvor Mac Otakara afslørende, at "pålidelige kilder" havde fortalt dem, at AirPower ville komme til salg i marts. Det skete ikke.

I juni kom der så et rygte om, at den var forsinket igen (selv om den i realiteten ikke kan være forsinket to gange… men blot være mere forsinket) og ville komme i september. Indtil videre er det heller ikke sket, og skulle den hænde at være på vej, ville Tim Cook sikkert have nævnt det i sin sprudlende keynote.

De, der håbede på et svar ved den seneste Apple-event, hvor Apple Watch 4, iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR blev lanceret, blev skuffede. Der blev ikke brugt ét sekund af den to timer lange konference på at nævne AirPower.

Men der ville ellers have været en perfekt lejlighed. Det øjeblik i begyndelsen af

præsentationen, hvor Tim Cook sendte en underlig tweet om at få bragt ham noget i en fart, ville have givet mening. Den del, hvor en kurer hastede et produkt frem til ham som om, at tingen i æsken var super nødvendig for præsentationen. Det viste sig - til spredte klapsalver - bare at være en Keynote-clicker.

Havde der havde ligget en AirPower i æsken, ville applausen have været ægte.