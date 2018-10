Esport: Her er alt, du har brug for at vide

Ganske som i resten af verden er Esport ved at blive en kæmpesucces her i Danmark. Bare for et par år siden var det nok de færreste, der havde hørt om navne som Peter "dupreeh" Rasmussen, Nicolai "dev1ce" Reedtz, Lukas "gla1ve" Rossander, Andreas "Xyp9x" Højsleth og Markus "Kjaerbye" Kjærbye, men i dag er det velkendte ansigter især blandt unge - og ikke mindst når man samtidigt nævner holdnavnet Astralis (billedet).

Det er nemlig de fem personer, der udgør det verdensberømte Esport-hold, som for nyligt vandt FACE IT Major, der er årets højdepunkt i Counter-Strike: Global Offensive.

Med sejren i en turnering, der kan sammenlignes med et verdensmesterskab, kunne de fem unge hælde omkring 3,2 millioner kroner i kassen - ned til de andre millioner, som holdet var vundet de sidste par år.

Astralis' popularitet kan også aflæses på de sociale medier, hvor de har intet mindre end 850.000 følgere.

Esport-industrien vælter frem, og der er intet der tyder på, at den er ved at sætte farten ned. Rundt om i verden - og ikke mindst her i Danmark - fylder de store turneringer kæmpe stadions med vilde Esport-fans. Herhjemme skyldes populariteten også, at DR, TV2 og TV2 Play er begyndt at sende live fra de store turneringer.

Den stigende popularitet får naturligvis sponsorerne til fadet, og nu er også resten af sportsverdenen begyndt at vise interesse for den digitale sport; eksempelvis er giganter som Formel 1, FIFA og den amerikanske fodboldorganisation NFL begyndt at involvere sig.

For mange er Esport stadig en ny ting, så vi har her lavet en lille, handy guide til Esport.

Hvad er Esport?

Esport (Elektronic sport) er konkurrencer i, hvad man i gamle dage kaldte videospil, men som vi blot nu kalder spil. Der er tale om professionelle spillere, der kæmper mod hinanden om både prestige og store pengepræmier. Meget ofte fylder disse konkurrencer store stadions med tilskuere.

Ifølge Newszoos 2018 Global Esports Market Report vurderes Esport-industrien at nærme sig en værdi på en milliard kroner i løbet af de næste år, hvilket er en stigning på 38 procent. Newszoo forudser, at tilskuerantallet på verdensplan vil nå 427 millioner inden 2019. (Via ESPN)

En kort historisk gennemgang

De fleste tror, at Esport er en ny genre, men i virkeligheden blev den første officielle konkurrence afholdt i 1972, da studerende på det amerikanske universitet Stamford kæmpede mod hinanden i spillet Spacewar. Førstepræmien var et års abonnement på musikmagasinet Rolling Stone (via Medium).

I 80'erne begyndte de første turneringer at dukke op, blandt andet overværede 10.000 tilskuere turneringen Space Invaders Championship. På det tidspunkt gik man dog mere op i "High scores" end pengepræmier.

I 90'erne begyndte det at gå rigtigt hurtigt. Begrebet Esport var endnu ikke opfundet, men store selskaber som Nintendo og Sega begyndte at afholde professionelle turneringer med præmier på op til 15.000 dollars.

Den første rigtige Esport-turnering blev afholdt i 1997 og havde navnet Red Annihilation Quake. 200 spillere deltog og førstepræmien var John D. Carmacks (spiludviker, der blandt andet stod bag Wolfenstein 3D) Ferrari 328 GTS fra 1987.

Få uger senere dannede man Cyberathlete Professional League, en organisation, der i dag betragtes som pionerer indenfor Esport.

Også i Danmark har Esport holdt sit indtog, og takket være en turnering som Copenhagen Games, der har været afholdt siden 2011, er der i dag tusindvis af tilskuere, når de store turneringer afvikles - og også de store tv-stationer er begyndt at sende live fra konkurrencerne. I dag er mange lokale Esports-foreninger inde under paraplyorganisationen Esport Danmark.

Og som altid, når sport bliver populært, så begynder dedikerede betting-sider at dukke op, men det var Danske Licensspil, der var nogle af de første på det danske bettingmarked til at se mulighederne i Esport.

Spillene

De mest populære Esport-genrer er uden sammenligning multiplayer-spil - Multiplayer online battle arena (MOBA), first-person shooter (FPS) og real-time strategy (RTS).

Nogle af de mest populære titler er League of Legends, Overwatch, Fortnite, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Rocket League, Street Fighter, Hearthstone, Heroes of the Storm og Call of Duty.

Nøgletal

Her er en samling vigtige fakta fra den globale Esport-industri (via Newszoo): (via Newszoo ):

Det er en guldmine

I de kommende år forventes økonomien i den globale Esport-industri at vokse til 905,6 millioner dollars. Heraf vil 77 procent blive genereret af sponsorer (174 millioner dollars), reklamer (359 millioner dollars) medierettigheder og licenser (161 millioner dollars). Hertil kommer 96 millioner dollars fra entréindtægter og merchandise, mens samarbejde med spiludviklere vil beløbe sig til 116 millioner dollars.

USA tager teten

USA sætter sig på 345 millioner dollars af den samlede omsætning, mens Kina forventes at generere 164 millioner dollars.

Det er ekstremt populært

Antal seere på verdensplan vil runde 380 millioner i år, og man regner med, at 165 millioner af dem vil være entusiaster, mens 215 millioner er tilfældige seere.

Der er masser af turneringer

I 2017 var der 588 store Esport-turneringer, der i alt omsatte for 59 millioner dollars i entréindtægter.

Største præmie var over 25 millioner dollars

Den største samlede præmiesum nogensinde i Esport blev udleveret i Dota 2 International 2018, og den var på 25,4 millioner dollars. Førstepræmien på 11,2 millioner dollars gik til det europæiske team OG. Den totale præmiesum i hele 2017 løb op i over 112 millioner dollars.

League of Legends er den mest sete Esport

I 2017 var The League of Legends World Championship den mest sete turnering på Twitch med over 49,5 millioner timers visning og en samlet billetindtægt på 5,5 millioner dollars.

Esport i det danske uddannelsessystem

Esportens fremgang kan også aflæses af dens optræden i det danske uddannelsessystem. Flere efterskoler er begyndt at oprette deciderede Esportslinjer, blandt andet Frøslevlejrens Efterskole i Sønderjylland og Vejle Sportscollage. Her er pladserne blevet revet væk, og man skal være hurtig på aftrækkeren, hvis man vil ind på de eftertragtede steder.

Hvor ser jeg Esport?

Tv-stationer som DR, TV 2 Zulu og TV 2 PLAY har allerede vist stor interesse for Esport-turneringerne, så det er bare om at holde øje med, hvornår de bliver afholdt. Ellers kan du som regel finde højdepunkter på YouTube.

Men den allerbedste måde at se Esport på er at købe billet til de store turneringer.