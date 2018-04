Er GoPro ved at blive solgt til Xiaomi?

Kunne action kamera giganten GoPro blive opkøbt af dens kinesiske rival, Xiaomi? Hvis der er hold i rygterne, som beskrevet i The Information, kan vi meget snart blive vidne til en større omvæltning på markedet for action kameraer.

Selv om GoPro har domineret dette marked med produkter som Hero6 Black, har de seneste år været vanskelige for selskabet. I januar bekendtgjorde det, at det trak sig fra drone-markedet for at koncentrere sig om kerneforretningen med kameraer.

GoPro lancerede sin Karma drone i 2016, men denne quadcopter var plaget af beretninger om brugere, der mistede kontrollen med den, i nogle tilfælde med det resultat, at de styrtede ned. Modellen blev hjemkaldt, men - til dels på grund af lanceringen af DJI Mavic Pro – havde GoPro fortsat svært ved at vinde fodfæste på drone-markedet.

Samtidig med at GoPro bekendtgjorde, at det opgav droneforretningen, udtalte dets administrerende direktør, Nick Woodman, at han ville overveje et partnerskab eller salg. "Hvis der er muligheder for, at vi kan slå os sammen med et større moderselskab for på den måde at gøre GoPro endnu større, er det bestemt noget, vi vil se nærmere på", sagde Woodman.

Fra $10 mia. til $1 mia.

Selv om et direkte opkøb af GoPro måtte koste Xiaomi i nærheden af 1 mia. dollars, ville det faktisk være lidt af et kup, når man tager i betragtning, at GoPro havde en anslåede værdi på 10 mia. dollars, da firmaet var på sit højeste.

Og det er bølgen af prisreduktioner fra de kinesiske konkurrenter anført af Xiaomi, der har taget vinden ud af sejlene på GoPro. Xiaomi står bag Yi Technology, som producerer nogle temmelig lækre action kameraer såsom Hero5 og Hero6 Black.

Inden for de sidste måneder har GoPro sænket prisen på sine kendteste kameraer i et forsøg på at blive mere konkurrencedygtige, og det har for nylig lanceret HERO, et barberet action kamera til under 2.000 kr. Men det kan alt sammen vise sig at være for lidt og for sent til at redde det førhen så dominerende pionermærke.