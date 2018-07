Er du blevet væk i sommerlandet? Her er fire fine apps, der holder sammen på flokken

Er du faret vild på festivalen og leder efter dine venner? Har du tabt din lillesøster af syne i forlystelsesparken, din løbemakker under maratonet eller din kæreste i menneskehavet på Strøget? Så er der hjælp at hente med forskellige apps, der sikrer, at I altid finder hinanden igen.

Mobilabonnement.dk, der er Danmarks største sammenligningstjeneste af priser på mobilabonnementer, har gennemgået de bedste apps. Husk, at de nævnte apps både bruger ekstra batteri og data, så vær forberedt på det, inden I tager ud på eventyr i sommerlandet.

Find mine venner (iPhone)

Med "Find mine venner" til iPhone kan du og dine venner dele jeres placering med hinanden og se den på et kort. Du kan få en push-besked hver gang din ven bevæger sig et bestemt sted hen. På den måde kan du holde styr på, om din ven bevæger sig for langt væk og blive genforenet hurtigere.

Find mine venner/Friend Locator (Android)

Android-ejere kan bl.a. bruge app’en “Friend Locator”, som har mange af de samme funktioner som iOS-app’en. Gruppechat med alle vennerne eller medlemmerne af familien er et godt alternativ til beskeder på Facebook, hvis I er blevet væk fra hinanden.

Familonet (iPhone og Android)

Her er en virkelig populær lokations-app’ til både iPhone og Android. Du kan dele dine kontakter op i grupper som “venner”, “familie” osv. Grupperne kan så se hinandens placeringer på en liste og på et kort. Hele gruppen kan chatte sammen.

Glympse (iPhone og Android)

Glympse kan det samme som de tre øvrige apps, men adskiller sig markant på ét punkt. Når du deler din placering med andre, er delingen tidsbegrænset. Du vælger hvor lang tid delingen skal vare - mellem fem minutter og 12 timer.

Foto: Pixabay