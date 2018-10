Er dette Nikons nye speilløse kamera?

Det har versert rykter om at i dag — 23. juli — har vært datoen Nikon skulle annonsere sitt helt nye speilløse fullformatskamera.



Selv om det per nå ikke har skjedd, har Nikon likevel gitt oss en liten teaser i form av en promo-video som later til å vise selskapets høyt skattede forestående speilløse kamera.



Uten fanfare eller pressemelding har Nikon Europe lagt ut en kort video på sin YouTube-konto. Kortfilmen, først oppdaget av NikonRumors.com, bærer navnet «Travel of Light», og består stort sett av småobskur grafikk som ser ut som den hører hjemme i en science fiction-serie fra 90-tallet.



Likevel, litt over ett minutt uti filmen blir den plutselig interessant — kameraet gjør en kjøring ut og avslører en silhuett av et kamera og et objektiv, som ikke ligner stort på noe eksisterende kamera fra Nikons nåværende assortiment.



Teksten som akkompagnerer videoen er som følger: «Talløse lysstråler samler seg og skaper et bilde på slutten av sin lange reise. Nikons kontinuerlige oppdrag på vei inn i fremtiden: å guide lys til å skape fantastiske bilder.» Tolk det som du vil.

Nytt speilløst fra Nikon: de visuelle hintene

Det er noen smådetaljer som kan lures ut av videoen, men ikke mange. Det som kan skimtes er at kameraet går for et ganske DSLR-aktig design, ikke så langt unna Sonys Alpha A7-serie, med en midtplassert elektronisk søker. Det er også en stor (3,2 tommer?) skjerm på baksiden av kameraet, mens den relativt tynne kroppen utelukker at det er et DSLR.



I det første bildet under kan man se at åpningen til fatningen dominerer fronten av kameraet. En stor fatning som dette underbygger noen av ryktene vi har hørt om et ultraraskt f/0,95 fastobjektiv som er under utvikling til Nikons nye speilløse fullformatskamera.



Man kan også se et stort og definert område med gummi for grep, og det er et modushjul på toppen av kameraet. Et par knapper på baksiden av kameraet får man også se i noen øyeblikk — muligens en dedikert autofokus-av/på-knapp og en joystick for tommelen som kan være for autofokus-valg.

Image 1 of 2 Image 2 of 2

At denne videoen blir lagt ut tyder på at vi ikke behøver å vente stort lengre før vi finner ut av hva Nikon har på lager, og vi kommer til å bringe videre alle nyheter vi kommer over angående speilløse kameraer så snart vi får de i hende.