En løsning på Chrome-frys grunnet Windows 10-oppdatering er på vei

Hvis Google Chrome har begynt å fryse etter at du installerte Windows 10 April 2018-oppdateringen, så kan du berolige deg med at Microsoft jobber med saken.

På deres community-forum bekreftet selskapet at de «er klar over at noen enheter som har tatt i bruk Windows 10 April 2018-oppdateringen (versjon 1803) kan henge seg opp eller fryse når man bruker enkelte apper, som eksempelvis 'Hey Cortana' eller 'Chrome'». Microsoft sier at de jobber med en løsning, og at de tar sikte på å inkludere forbedringen i den neste månedlige oppdateringen til Windows 10 (den neste skal være på vei ut 8. mai).

En talsperson for Microsoft anbefaler at man i mellomtiden bør prøve det følgende om man vil vekke en maskinen som har fryst: Windows-tast + Ctrl + Shift + B. De som har Windows-nettbrett uten fysisk tastatur kan sette i gang samme prosedyre ved samtidig å trykke på volum-opp og volum-ned-knappene tre ganger (alle innen to sekunder har gått).

Hvis dette fungerer bør man kunne høre et kort pip og se at skjermen blinker eller blir mørkere i det Windows prøver å få i gang skjermen igjen. De med bærbar bes om simpelthen å lukke og åpne maskinen for å prøve å få den i gang igjen.

Hvis ingen av tipsene fungerer må man antageligvis gjøre en tvungen avslutning av maskinen, selv om dette beklageligvis kan føre til tap av data. Som botemiddel for alle andre problemer med Windows 10 April-oppdateringen kan vi anbefale vår grundige feilsøkingsguide.

Har du ikke apriloppdateringen av Windows 10 enda? Slik laster du den ned her og nå.

Kilde: The Verge