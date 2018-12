En designperle av en Bluetooth-høyttaler nå på tilbud hos Soundgarden

Musikkanlegg er en populær julegave, og nå som Bluetooth-høyttalere blir lansert og produsert over en lav sko har man enormt å velge mellom i disse små og likefram anleggene man kun trenger en mobiltelefon eller et nettbrett for å bringe til liv. Utvalget er enormt og spennvidden likeså, og den største andelen høyttalere er av den bærbare og portable typen.

En del av de mer staselige produsentene har dog valgt å fokusere på noe mer stillestående produkter, gjerne varianter som også produserer en hel del gjevere lyd. Blant dem finner man Geneve som med sin Acustica Lounge har laget en favoritt for audiofile. Dette er en stilren høyttaler med et design som tar seg meget godt ut i de møblerte hjem. Vi i TechRadar har til gode å teste den, men den fikk blant annet toppskår og ble «spesielt anbefalt» av Lyd & Bilde.

Heldigvis har Soundgarden vært så fornuftige at de har redusert prisen på Geneve Acustica Lounge med hele 27 %, slik at man nå kan få den for 1595 kroner (førpris 2195 kroner). Når man kommer så langt ned i pris nærmer man seg nivået til de bærbare variantene, og man får med dette tilbudet dermed særdeles mye lyd for pengene – dette tilbudet er perfekt for de av oss som er mer interesserte i høyttalere med god lyd og som er enkle i bruk snarere enn de som kan spille av lyd under vann og kan kastes på rundgang i festlige lag (uten å bli ødelagte).

Dette møblementet er rent og enkelt gjennomført, noe som går igjen både i måten man kontrollerer det på, og hva man får hva gjelder funksjonalitet. Det er ikke myntet på de som er ute etter verken Wi-Fi eller smartløsninger, men har fullt fokus på ytelse og design. For at det skal passe inn der man måtte ønske finnes det i fire farger. Heldigvis er samtlige farger på salg hos Soundgarden, så det er likegyldig om man vil ha rød, sort, hvit eller cognac (vist på bildene), alle går for den samme lave prisen.

