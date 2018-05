EA avslører hvor kraftig PC-en din må være for å takle «Battlefield V»

EA har nettopp sluppet informasjon om maskinvarekrav til «Battlefield V», og de gode nyhetene er at om man har bra nok PC til å spille «Battlefield 1», så har man god nok PC til å spille «Battlefield V», minimumskravene er nemlig de samme.

Mer spesifikt er det slik at du på prosessorfronten trenger en Intel Core i5 6600K eller bedre, eller en AMD FX-6350; dette må så kombineres med et grafikkort like kraftig som eller kraftigere enn et GeForce GTX 660 (2 GB) eller et Radeon HD 7850 (2 GB).

I tillegg trenger man 8 GB RAM, samt 64-bit-versjonen av Windows 7, 8 eller 10. Selv kravet til harddiskplass holder seg på stedet hvil, i alle fall ifølge Origin, som oppgir 50 GB.

EA mener man må ha en internettilkopling som klarer minst 512 kbit/s (om det er snakk om opp eller ned er uvisst), men om man vil ha en habil opplevelse online er sannsynligheten stor for at man trenger en raskere linje.

Eskapader i co-op

Vi må heldigvis bare vente seks måneder på «Battlefield V». Slippdatoen er i oktober — 19. oktober for å være nøyaktig, men man kan være med i såkalt Early Access fra den 11. i samme måned.

Denne gang skal vi til andre verdenskrig, og her får man leke seg med både enkeltspilleroppdrag og flerspiller-galskapen (opp til 64 samtidig) vi kjenner fra de forrige spillene i serien. Denne gangen finnes det også en ny co-op-modus for fire spillere, hvilket plasserer seg et sted mellom de to tradisjonelle modusene).

EA har også avslørt at «Battlefield V» tilsynelatende ikke kommer til å inneholde «loot boxes», men at spillere heller skal kunne låse opp alt via å spille spillet (i det minste alt som ikke er rene kosmetiske ting).

Dette er ikke akkurat overraskende, gitt alt styret de måtte igjennom da «Star Wars: Battlefront»-fadesen var et faktum, og ikke bare spillere, men også politikere, engasjerte seg i debatten om hvorvidt «loot boxes» var hasardspill.

