E3 2018: bästa trailers hittills

E3 2018 är i full gång och det innebär ett överflöd av spännande trailers. Den här mässan är en av de största inom spelindustrin, där de största spelen för det kommande året avslöjas och det finns inget bättre sätt att göra det än med imponerande trailers.

Om du tröttnat på att läsa och klicka dig genom gallerier av bilder, är trailers din nya bästa vän. I den här artikeln har vi därför samlat de bästa från varje E3 presentation, så du enkelt och smidigt kan njuta av dem.

Kom tillbaka till artikeln för nya uppdateringar, då vi uppdaterar artikeln efter varje presentation med trailers du inte får missa. Om du vill ha en mer djupgående genomgång av nyheter från E3 2018, kan du besöka vår nyhetssida där vi samlat alla de senaste nyheterna på ett och samma ställe.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Resident Evil 2

Förmodligen den mest efterlängtade trailern från Sonys presentation på E3. Resident Evil 2 ser fullständigt skrämmande ut... och helt fantastiskt. Sony lovar att spelet kommer att vara helt ombyggt från grunden och vi kan knappt bärga oss för att få prova på det när det lanseras under januari 2019.

Den nya Spider-Man-trailern visar upp ett stort utbud av skurkar, med Electro, Rhino, Scorpion, Vulture och Mr. Negative som dyker upp för att göra livet surt för stackars Spindelmannen. Trailern visar upp ett spel med ett bra stridssystem och variation: vår spindelhjälte kommer kunna röra sig smidigt både till fots och genom luften.

Den berömda utvecklaren Hideo Kojimas kommande spel är nästan ofattbart efterlängtat och under PlayStations presentation på E3, fick vi ytterligare en titt på spelet som utan tvekan kommer ta hypen till nästa nivå. Många frågor om spelet kvarstår fortfarande, men det är i alla fall en längre titt än vad som visades upp på förra årets E3.

Ghost of Tsushima trailern är fantastisk och påminner oss alla om att videospel också kan vara konstverk. Trailern visar upp en enorm öppen värld med underbara landskap och ett vackert atmosfäriskt soundtrack. Intensiva strider blandat med delar av smygande och smidighet kommer att vara fokus i Ghost of Tsushima.

Sony gjorde sin presentation lite annorlunda i år, där de växlande mellan att ge djupgående genomgångar av utvalda spel och överösa publiken med ett dussintal avslöjanden. The Last of Us 2 var den första djupgående titten och trailern gjorde oss inte besvikna. Det är en trailer som verkligen sätter tonen för spelet och handlar om Ellie när hon kämpar för sitt liv.

Kingdom Hearts 3 + Pirates of the Caribbean

Den här mashupen har gjort oss på TechRadar väldigt ivriga och det är väl inte så konstigt? En kombination av KH3 och Pirates of the Caribbean känns rätt på något sätt och vi tror att det kan bli oerhört underhållande.

Maneater

Den här hamnar i något av den löjliga kategorin för E3 2018, men vi måste säga - om du någonsin velat vara hajen i filmklassikern Hajen, kommer Maneater att vara din chans. Du spelar bokstavligen som hajen i detta actionfyllda RPG från Blindside Studios. Bara kolla på trailern...

Den efterlängtade (och väldigt försenade) uppföljaren har fått många att tappa hakan med sin överdådiga och filmatiska trailer. Vi vet fortfarande inte särskilt mycket om själva spelet, men vi har en känsla av att det kommer bli bra.

Assassin's Creed Odyssey blir verklighet och kommer ut den 5:e oktober. Det utspelar sig i antikens Grekland och du spelar som en utstött spartansk hjälte, som antingen är Alexios eller Kassandra. Trailern är naturligtvis riktigt snyggt gjord och visar upp något som verkar kunna bli ett episkt äventyr.

Att döma från trailern som avslöjades under E3 2018, ser det här piratäventyret helt fantastiskt ut. Plocka fram svärdet och rommen, det är snart dags för dig att bege dig ut på havets vågor.

Trials Rising

Om du blandar hastighet, smuts, en hel del krascher och galna stunts så får du Trails Rising. Det är galet spännande och värt att kolla in trailern bara för en adrenalinkick.

Babylon's Fall

Babylon's Fall avslöjades under Square Enix' presentation på E3 och utvecklas av Square Enix i samarbete med Platinum Games, för att släppas på PS4 och PC. Vi vet fortfarande inte särskilt mycket om spelet, men trailern är riktigt bra så vi ser fram emot att få se mer.

Just Cause 4

De som hoppades på en actionpackad trailer under E3 blev säkert glada när Just Cause 4 dök upp. Det verkar som att vi kan förvänta oss den vanliga enorma öppna världen, explosioner, båtar, bilar och lastbilar - med inslag av extremt väder. Det ska bli spännande att se hur Rico klarar sig i en cyklon.

Square Enix tog chansen att visa upp en djupgående titt på Shadow of the Tomb Raider under sin presentation och visade upp hur mycket Lara utvecklats under trilogin. Hon gick från en ung kvinna som kämpade för att överleva till att bli totalt Rambo, som smyger genom djungeln och använder miljön till sin fördel i hennes kamp mot Trinity.

Doom Eternal

Lystring alla Doom-fans: ett nytt spel är äntligen på väg. Doom Eternal avslöjades under Bethesdas presentation som en uppföljare till spelet från 2016. Vi har fortfarande inte så många detaljer, förutom att Doom Eternal kommer ha dubbelt så många demoner. Det utspelar sig dessutom på jorden, något som gör det extra läskigt.

Bethesda slösade ingen tid under sin presentation och gick direkt vidare till Rage 2. Trailern visar upp ett spel med en Mad Max-känsla, som kommer att släppas under våren 2019.

Wolfenstein Youngblood

Wolfenstein är en av Bethesdas största franchies och är tillbaka med ett nytt spel som heter Youngblood, som utspelar sig 19 år efter handlingen i The New Colossus. Det utspelar sig under 1980, där du får följa två tvillingsystrar som måste hitta sin saknade fader i ett Paris som är invaderat av nazister.

Detta var något vi inte förväntade oss, men som vi fick ändå. Elder Scrolls 6 är bekräftat och vi fick se en ny trailer under E3 2018. Vi har inte jättemycket att gå på, men är nöjda med det lilla vi fick se.

Du kanske undrar vad Starfield är? Det är Bethesdas första nya original-franchise på 25 år. Vi vet inte så mycket mer än att det är ett singleplayer-spel som utspelar sig i rymden. Det ser ut att kunna bli lika episkt som Fallout och The Elder Scrolls, så vi ser utan tvekan fram emot det.

Fallout 76 kom verkligen till liv under E3 2018, när vi fick en tidig titt under Microsofts Xbox-presentation på söndagen. Det senaste tillskottet i Fallout-franchisen utspelar sig i West Virginia innan alla de andra Fallout-spelen. Det kommer dessutom vara fyra gånger så stort som något annat Fallout innan det. Den nya trailern från E3 sätter verkligen tonen för spelet.

Fallout 76 Power Armor Edition

Bethesda visade dessutom upp en andra trailer för deras efterlängtade Fallout 76, som fokuserade på alla godsaker du får med spelets Power Armor-utgåva. Det innehåller bland annat en bärbar hjälm, en terrängkarta som lyser i mörkret och samlarfiguriner.

Microsoft visade upp Halo Infinite, eller Halo 6 för dem som räknar. Spelet kommer att fortsätta efter Halo 5: Guardians, där Cortana och övrig AI tog kontroll över galaxen.

Vi fick en djupgående titt på Forza Horizon 4 under E3, som visar upp massor av detaljer. Det utspelar sig i Storbritannien, där spelare får köra längs landsvägar, över kuperade högland och genom stadsgator. Spelet kommer inte ut förrän 2:a oktober, men tills dess kan du njuta av trailern nedan.

Ok, den här Microsoft exklusiva titeln kommer inte vara ute förrän 2019, men vi fick åtminstone en titt från själva spelet under E3 2018. Crackdown 3 har dröjt väldigt länge, så den här trailern är i alla fall något för alla tålmodiga fans.

Varför inte ta med en av de mest populära animerade filmerna genom tiderna i ditt speluniversum? Det måste varit en del av diskussionen som ledde till att Frost blev en del av Kingdom Hearts 3. Spelet kommer inte vara ute förrän 29:e januari 2019, men när det väl släpps kommer du nog inte kunna sluta spela.

När Gears of War 5 bekräftades under E3 2018, tog det emot med ett högt jubel från publiken. En ny trailer visar Kait Diaz, Marcus Fenix och resten av Gears-gänget. Locusts kommer återigen spela en viktig roll när spelet släpps någon gång under 2019.

Cyberpunk 2077 må vara från samma utvecklare som The Witcher 3, men trailern från E3 visade att det kommer vara väldigt annorlunda estetiskt sett. Det verkar dock behålla stora delar gällande gameplay, med temat och tonen som vi alla älskade i The Witcher 3. Sammantaget ser det ut att bli ett riktigt spännande äventyr.

Vi fick äntligen en bättre titt på BioWares helt nya kommande spel Anthem, med en helt ny filmtrailer. Det verkar dock inte vara samma typ av BioWare-spel vi är vana med - inget alienflörtande och inga tuffa val i handlingen. Vi får följa en mänsklighet som desperat kämpar för sin överlevnad genom att använda komplexa "Javelin exosuits". Vi får definitivt Destiny-känslor, men vi är fortfarande osäkra på om det är en bra eller dålig sak.

Vi visste att det skulle dyka upp, men det känns alltid skönt att få se en ny FIFA-trailer, eller hur? Trailern ger oss en titt på själva spelet och det ser riktigt imponerande ut. Det är dock införandet av UEFA Champions League som gör oss riktigt ivriga. Det är en stor seger för FIFA och dess fans och spelet kommer att finnas tillgängligt från 28:e september.

Ytterligare en medlem i EA Sports-familjen och vi hade nog blivit mer överraskade om trailern för Madden NFL 19 INTE dök upp. Spelet kommer att släppas 10:e augusti och det är en stor nyhet att det kommer till PC.

Unravel 2

Unravel var otroligt vackert visuellt sett när det släpptes 2016 och det gläder oss att uppföljaren verkar hålla samma kvalitet. Det enda som är bättre än faktumet att vi kommer få se mer garn-äventyr med intressanta pussel och ett co-op-läge? Att spelet redan går att köpa i de digitala butikerna för Xbox One, PS4 och PC. Det har dessutom gjorts förbättringar för Xbox One X, som innebär att du kan njuta av spelet i 4K.

NBA Live 19

Du trodde väl inte att vi skulle snacka om FIFA och Madden och helt glömma bort NBA? Självklart inte! NBA Live kommer att släppas 7:e september i år och att döma av trailern ser det ut att bli seriens hittills mest imponerande spel.

Battlefield V multiplayer

Battlefields singleplayer-läge kan komma att bli rörande och känslomässigt, men multiplayer-läget verkar att bli helspännande. Trailern ger oss en bra titt på vad vi kan förvänta oss av Battlefield V. Vi tycker att det ser ganska häftigt ut, men kolla in trailern och se själv. Ska vi förresten låtsas om att vara överraskade över avslöjandet om Battle Royale-läget?

E3 är världens största mässa för spelindustrin och är fylld med det senaste nyheterna om de bästa spelen, konsolerna och spelhårdvaran. TechRadar rapporterar live från Los Angeles under hela veckan, för att ge dig det allra senaste från mässan. Kolla in vår nyhetssida för E3 2018 för att hålla dig uppdaterad om de senaste avslöjandena, tillsammans med analyser och köpguider för det kommande spelåret från TechRadar.