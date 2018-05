E-handel: Kvinderne haler ind

Tøj, biografbilletter, sportsudstyr, rejser og andre gode sager ryger i danske kvinders digitale indkøbsvogne som aldrig før. Og det i sådan en grad, at kvinderne nu næsten har indhentet mændene, når det handler om netkøb, fremgår det af publikationen ”It-anvendelse i befolkningen 2017” fra Danmarks Statistik.

Udgivelsen afslører også, at kvindernes købelyst online har taget et gevaldigt hop fremad i løbet af ret få år. I 2011 var det kun 62 procent af kvinderne mod 69 procent af mændene, der handlede på nettet. Andelen er nu 76 procent for mændene og 75 procent for kvinderne.

Fortsætter tendensen, varer det ikke længe før, at mændene må se sig overhalet. For hver gang, at der er én ny mandlig onlinekøber, er der nu to kvindelige internetbrugere, der handler online for første gang.

Til gengæld sidder pengene ifølge Danmarks Statistik mere løst i lommen hos de mandlige net-shoppere. Andelen af mandlige internetkøbere, der havde brugt mere end 7.500 kr. på nethandel inden for en periode af tre måneder, lå på 17 procent sidste år, mens tallet for kvinderne kun var 11 procent.

Foto: Pixabay