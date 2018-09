Du kommer måske til at vente længe på den mest cool feature i Apple Watch 4

En af de helt nye features i det nye Apple Watch 4 er EKG (Elektrokardiogram), som kan tjekke din hjerterytme og potentielt opdage eventuel hjerteflimmer, men hvis du bor udenfor USA's grænser - og det må vi jo nok erkende, at vi gør her i Danmark - så er det en feature, vi kommer til at vente på - hvis den overhovedet kommer.

Det skyldes, at teknologien, der ligger bag foreløbig kun er blevet godkendt i USA, så Apple er nødt til at få den godkendt i hvert eneste land, hvor uret er til salg.

Og det tager tid. 9to5Mac har for eksempel været i kontakt med Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) i Storbritannien for at høre nærmere om processen, og det viser sig, at selv om Apple allerede har gennemført en klinisk test af teknologien, så skal den laves igen, fordi de britiske regler kræver, at myndighederne bliver orienteret 60 dage, før testen sættes i gang, og det er de ikke blevet.

Hvorledes det forholder sig i Danmark, har vi endnu ikke fået svar på.

Dette - og andre mulige problemer, der skal overvindes i hvert enkelt land - gør, at det kan vare måneder eller år, før Apple Watch 4’s EKG-feature kommer til at virke.

EU til undsætning

Der er dog visse positive nyheder. I et interview med Heise.de hævder en tysk kardiolog, at de tyske regler betyder, at det kan gå relativt hurtigt, og hvis teknologien bliver godkendt i Tyskland, så vil det automatisk gælde for hele EU.

Det kan vi måske få glæde af her i Danmark, men briterne kan sikkert ikke bruge det til så meget, da de jo er på vej ud af EU.

Men uanset hvor man befinder sig i verden - udenfor USA - så skal man ikke regne med at kunne måle sin hjerterytme med Apple Watch 4 indenfor den nærmeste tid.

