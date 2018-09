Du kan nu bruge dit Office 365 Personal-abonnement på alle din enheder

Hvis du abonnerer på Microsoft Office 365 Personal, kan du nu installere Word, PowerPoint, Excel, OneNote og Outlook på alle dine enheder – både computere og mobile enheder – og være logget ind på fem af dem samtidigt.

Dette er en stor fordel, som gør at abonnementet nu er meget mere interessant. Tidligere gav et Personal-abonnement kun mulighed for at installere softwaren på en PC eller Mac, en tablet og en telefon. Hvis man havde brug for at arbejde på flere enheder, var man nødt til at opgradere til den dyrere Family plan.

Opdateringen vil automatisk blive udrullet til abonnenter over de næste 30 dage, så man behøver ikke gøre noget selv – det hele går af sig selv.

Mere under udvikling

Office 365 tilbyder ikke blot Microsofts fulde pakke af produktivitets-software, det giver også 1TB lagerplads med Microsoft OneDrive, samt forskellige andre cloud-baserede muligheder. Softwaren bliver opdateret automatisk så snart der kommer nye features, man kan nemt dele og samarbejde med andre brugere, og man får 60 minutters Skype-opkald pr. måned.

Ud over jævnlige fejlretninger og sikkerhedsopdateringer er Microsoft i gang med at udvikle en række nye features, herunder ‘intelligent deling’, hvor man kan dele præsentationer med dem man holder møde med, og en ny filvisning til OneDrive, som automatisk viser filer, man kunne finde brugbare.

Hvis du tidligere har været fristet til at abonnere, men har været afskrækket af prisen, så er det nu en meget mere fordelagtig løsning.