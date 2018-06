Droner kan bli mindre og smartere med ny nano-brikke fra MIT

Droner høres allerede ut som bier, men forskere fra MIT mener de også kan krympes ned til biestørrelse — forskerne mener de kan lage droner som er smartere, mindre og som kan fly lengre enn våre favorittkvadrokoptre.

Et team hos Department of Electrical Engineering and Computer Science ved MIT har laget en prosessor på 20 mm² som kun trekker 24 milliwatt under bruk. For å sette det i perspektiv: Brikken er på størrelse med en legofigur, og bruker tusen ganger mindre strøm enn en vanlig lyspære.

Dette er andre gangen teamet forsøker å klargjøre konseptet. Første design av brikken ble utført i fjor, og selv om den var liten og energigjerrig nok til å fungere i droner, var forbruket på to watt. Istedenfor å flikke på denne første utgaven bestemte teamet seg for begynne på nytt.

Navion-brikken | Kilde: MIT

Smått er stort

Ifølge MIT News kan brikken prosessere opptil 171 bilder i sekundet og gjøre treghetskalkuleringer i sanntid. Disse egenskapene brukes av dronen til å forstå hvor den befinner seg.

Prosesseringskraft til side, kanskje like imponerende er at brikken er designet slik at mengden data som til enhver tid befinner seg lagret lokalt har blitt kuttet ned til det minimale, og måten data flyter gjennom brikken har blitt optimalisert.

«Ethvert bilde vi midlertidig lagrer på brikken blir komprimert, slik at det krever mindre minne», sier Vivienne Sze, medleder av Navion-prosjektet.

En av måtene teamet klarer å redusere energiforbruket på er å redusere de matematiske kalkulasjonene brikken trenger å gjennomføre, eksempelvis blir alle stykker der null er involvert kastet bort, siden svaret alltid er null.

Visst teller størrelsen

Forskerne sier at den nye brikken kan brukes i såkalte nanodroner, «like små som en fingernegl», og hjelpe disse med å navigere, særlig i rurale strøk, der GPS-signaler periodevis kan være nede eller kontinuerlig borte.

Det at brikken er såpass energigjerrig gjør at disse insekt-robotene også kan holde seg i luften lenger enn dagens kvadrokoptre.

Det er dog ikke slik at man kommer til å se disse dronene suse rundt i luften riktig enda. Forskerne bak planlegger et testløp av denne prototypen, ikke montert i droner, men i miniatyrbiler, der kameraer ombord, som kan strømme direktesendt video, vil bli tatt i bruk. Sammensetningen av brikken med droner vil komme senere.